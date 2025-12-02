Milano, Darsena. Ragazzine infernali picchiano i poliziotti. Arrestate

Letture: 2.227

Sabato 30 novembre, verso le ore 23, i poliziotti della volante del Commissariato Porta Ticinese sono intervenuti in piazza XXIV Maggio dopo che un ragazzo milanese di 15 anni aveva contattato l’112NUE segnalando di essere stato derubato e aggredito da 4 ragazze. Agli agenti giunti subito sul posto, il giovane ha dichiarato di essersi accorto del furto degli auricolari iphone che aveva nella tasca della giacca lasciata all’intero di un bar per uscire pochi minuti a chiacchierare con un amico.

Accortosi della sparizione degli auricolari, aveva subito attivato sul cellulare il sistema di localizzazione individuando gli stessi in zona Darsena. Giunto nei pressi dei gradoni con un amico, il giovane ha attivato l’allarme facendo suonare le cuffiette che sono risultate all’interno dello zaino di una ragazza italiana di 17 anni che era in compagnia di altre tre sue giovani amiche. Una volta richiesto alla 17enne di riottenere i propri auricolari, la ragazzina infernale ha minacciato il 15enne. Dopo aver rotto contro il muro la bottiglia di birra che aveva in mano, l’ha puntata contro di lui e lo ha aggredirlo con calci e pugni, facendosi aiutare da un ragazzo che poi se la è data a gambe.

Entra in gioco la volante della polizia

I due ragazzi hanno chiesto aiuto ai poliziotti inviati dalla centrale operativa del 112. I poliziotti hanno fatto salire a bordo della volante il giovane derubato e, poco dopo, in viale D’Annunzio, hanno individuato le quattro ragazze italiane. Uno dei due poliziotti è sceso subito dall’auto per rincorrerle: al primo tentativo di fermarle, le 4 ragazzine infernali hanno cominciato ad essere ostili al controllo di polizia.

La 17enne ha cominciato a spintonare e colpire con calci e pugni il poliziotto, insultandolo pesantemente e, urlando “Stai cercando queste?!” e ha lanciato un paio di auricolari in direzione del Naviglio. Sono finiti in acqua. Le quattro ragazze, due di 17 anni, una di 16 e una di 18, hanno continuato a colpire l’agente di polizia con calci e pugni e con una borsa, al cui interno sono stati poi trovato un martelletto frangi vetro e una bottiglia di vodka.

I poliziotti hanno dovuto chiedere ausilio da altre pattuglie. Sul posto sono giunti anche gli agenti del commissariato Scalo Romana che, insieme ai poliziotti della prima pattuglia, le hanno bloccate e arrestate. Le tre ragazze minorenni sono state arrestate, e la 18enne indagata a piede libero, per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale; la 16enne è accusata anche per il possesso del martelletto e una delle due 17enni anche per il possesso di un tirapugni in acciaio di 10cm.