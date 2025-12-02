Mesero, botte da orbi in corte per i posti letto. Si affrontano 13 pakistani

Letture: 2.041

Un’intera corte di Mesero è stata il teatro di una maxi rissa tra pakistani, scoppiata ieri sera, a causa dei posti letto. Sul posto sono intervenuti in forze i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso che hanno arrestato otto persone. Secondo le prime ricostruzioni, al centro dello scontro c’era una disputa sul prezzo del subaffitto di posti letto all’interno di un’abitazione affollata.

L’allarme è arrivato al 112 attorno alle 20, quando alcuni residenti di una corte del centro di Mesero, del tutto estranei ai fatti, hanno segnalato che un gruppo di uomini si stava affrontando con bastoni e mazze nel cortile. Le immagini registrate dai vicini hanno poi permesso ai militari di ricostruire le responsabilità dei partecipanti alla rissa, un episodio che ha coinvolto 13 persone, una delle quali è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso di Legnano.

🚔 L’intervento dei Carabinieri e i primi arresti

Le auto del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono arrivate sul posto pochi minuti dopo la chiamata a sirene spiegate. Di fronte alla scena della rissa, i militari hanno fermato immediatamente 13 uomini, tutti pakistani domiciliati tra Mesero e Magenta. Molti avevano botti, escoriazioni, e traumi vari, e i loro abiti erano a brandelli, segno della violenza dello scontro.

Uno di loro, ferito alla testa, è stato trasportato al Pronto soccorso di Legnano in codice giallo. Una volta in ospedale è stato tenuto sotto controllo, i medici gli hanno poi diagnosticato una ferita lacero-contusa e gli hanno dato dieci giorni di prognosi. Durante il sopralluogo i Carabinieri hanno recuperato mazze in ferro e bastoni, che alcuni avevano cercato di nascondere prima dell’arrivo delle pattuglie.

🚔 Le cause della maxi rissa: dispute sul subaffitto

Secondo le primissime dichiarazioni raccolte dai Carabinieri, la violenza sarebbe nata da una discussione interna a due gruppi contrapposti, entrambi residenti nella stessa corte. Al centro, l’aumento del “canone” chiesto per il subaffitto di posti letto all’interno dell’abitazione. La casa, di proprietà di uno dei partecipanti, ospita numerosi uomini e – secondo quanto emerso – l’a’aumento dell’ “affitto” avrebbe fatto esplodere il conflitto tra le due fazioni. I militari stanno verificando anche il rispetto delle norme sulla capienza massima dell’immobile.

🚔 Otto arresti e cinque denunce

Grazie ai video girati dai residenti, i Carabinieri hanno potuto attribuire ruoli e comportamenti di ciascuno dei 13 partecipanti. Otto uomini sono stati arrestati per aver preso parte attiva alla rissa. Gli altri cinque, coinvolti in modo marginale, sono stati denunciati in stato di libertà. Le indagini proseguono per ricostruire ogni fase dell’episodio e valutare possibili violazioni legate all’immobile usato come alloggio collettivo.