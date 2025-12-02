Mantova, giovani entrano in un condominio del centro: 4 denunciati per violazione di domicilio

Letture: 52

Domenica 30 novembre, alla sera a Mantova i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti nel condominio “Grazioli” di Galleria Ferri dopo la segnalazione di un residente che aveva notato alcuni giovani introdursi nello stabile senza alcuna autorizzazione, disturbando i condomini: l’intervento rientra nei controlli straordinari sul centro storico concordati in Prefettura per rafforzare la sicurezza della zona.

🚔 Giovani nel condominio senza permesso: intervengono i Carabinieri

La chiamata è arrivata, quando un abitante del condominio “Grazioli” ha contattato le forze dell’ordine dopo aver visto un gruppo di ragazzi entrare nell’edificio senza essere autorizzati. Il comportamento aveva creato disturbo ai residenti, spingendo il cittadino a chiedere l’intervento della pattuglia. La Sezione Radiomobile di Mantova, già impegnata nei servizi di controllo del centro storico decisi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto Roberto Bolognesi, è arrivata in pochi minuti. I militari hanno identificato quattro giovani: un 18enne e tre minorenni, due di 15 anni e uno di 16, tutti residenti in città.

🚔 Le denunce e i controlli programmati nel centro storico

Il gruppetto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Mantova e alla Procura dei Minori di Brescia. I quattro dovranno rispondere del reato di violazione di domicilio per essersi introdotti nello stabile senza alcun permesso. I Carabinieri sottolineano come l’attenzione sul centro storico sia particolarmente alta e nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli mirati a prevenire comportamenti contrari alla legge. L’intervento rientra infatti in un piano di vigilanza rafforzata che coinvolge più reparti dell’Arma. La colpevolezza dei ragazzi dovrà essere accertata in sede di processo nel pieno contraddittorio tra le parti, ma i ragazzi sono stati sul posto.