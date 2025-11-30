News Zoom

Ossona, ladri di polli rubano 5 galline

Ilaria Maria Preti
A Ossona, in un cortile di viale Europa, nella notte tra sabato e domenica sono sparite 5 galline da un pollaio domestico. Un furto insolito. Non c’erano segni del passaggio di animali selvatici e non c’erano cadaveri di galline uccise lasciate nel pollaio. Quindi sicuramenti i ladri di polli sono umani

🚔 Furto notturno: sparite tutte le galline

Il proprietario si è accorto della sparizione all’alba, quando ha trovato il pollaio completamente vuoto. Le sue galline non c’erano più. Erano rimaste solo alcune piume e i segni lasciati non facevano certo pensare all’ingresso di una faina od di una volpe. Sono due cacciatori notturni ma solitari. La volpe, quando entra nei pollai, uccide una o due galline e se le porta via. La faina, invece, uccide spesso tutte le galline e se ne porta via solo una.

La presenza di piume sparse, ma non di cadaveri o di galline vive dice chiaramente che il ladro di polli era un bipede, a rafforzare l’ipotesi ci sono anche altri dettagli circostanziali. La notizia del furto è stata data sul gruppo di Ossona sicura , su Facebook, un gruppo di controllo di quanto succede a Ossona. La zona di viale Europa non è nuova a furti, ma la sparizione completa di un pollaio in poche ore resta comunque un episodio singolare, che potrebbe essere collegato ad altri fatti successi soprattutto nella zona del cimitero.

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

