Ossona, ladri di polli rubano 5 galline

A Ossona, in un cortile di viale Europa, nella notte tra sabato e domenica sono sparite 5 galline da un pollaio domestico. Un furto insolito. Non c’erano segni del passaggio di animali selvatici e non c’erano cadaveri di galline uccise lasciate nel pollaio. Quindi sicuramenti i ladri di polli sono umani

🚔 Furto notturno: sparite tutte le galline

Il proprietario si è accorto della sparizione all’alba, quando ha trovato il pollaio completamente vuoto. Le sue galline non c’erano più. Erano rimaste solo alcune piume e i segni lasciati non facevano certo pensare all’ingresso di una faina od di una volpe. Sono due cacciatori notturni ma solitari. La volpe, quando entra nei pollai, uccide una o due galline e se le porta via. La faina, invece, uccide spesso tutte le galline e se ne porta via solo una.

La presenza di piume sparse, ma non di cadaveri o di galline vive dice chiaramente che il ladro di polli era un bipede, a rafforzare l’ipotesi ci sono anche altri dettagli circostanziali. La notizia del furto è stata data sul gruppo di Ossona sicura , su Facebook, un gruppo di controllo di quanto succede a Ossona. La zona di viale Europa non è nuova a furti, ma la sparizione completa di un pollaio in poche ore resta comunque un episodio singolare, che potrebbe essere collegato ad altri fatti successi soprattutto nella zona del cimitero.