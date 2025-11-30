Ossona, incidente tra 2 auto in via Marconi: arriva anche l’elisoccorso

Letture: 2.694

A Ossona, nel primo pomeriggio di sabato 29 novembre, un incidente tra due auto all’incrocio tra via Marconi e via Madre Teresa ha richiesto un intervento massiccio dei soccorsi, con l’arrivo in simultanea di ambulanze, auto mediche e dell’elisoccorso atterrato in zona. Due uomini, di 48 e 58 anni, erano feriti.

I soccorsi

L’allarme al 112 è arrivato alle 14.14 da via Marconi 37. La Centrale operativa ha inviato subito sul posto, in codice rosso, un’ambulanza di Soccorso Rho e una della Croce Rossa di Legnano. Dalla base di Milano Bresso è decollato l’elisoccorso, arrivato in insieme all’auto infermieristica dell’Agenzia territoriale di Milano e all’auto medica dell’Agenzia territoriale di Pavia. I sanitari hanno stabilizzato il ferito più grave lungo la strada, vicino all’incrocio, mentre i carabinieri si occupavano della gestione della viabilità. I feriti sono stati trasportati, uno in codice giallo, accompagnato dal medico, e uno in codice verde, all’ospedale di Legnano. Nessuno dei due ha mai perso conoscenza.

La gestione dell’incidente è stata affidata ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. I militari hanno regolato il traffico e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro tra le due auto. In via Marconi i soccorsi hanno operato in sicurezza fino alla completa rimozione delle auto e alla riapertura della viabilità.