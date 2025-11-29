Garbagnate milanese, Fa la passeggiata e trova un cadavere

Letture: 2.843

Macabro ritrovamento oggi a Garbagnate Milanese, dove poco prima delle 13 un passante ha visto un corpo senza vita galleggiare nella zona di viale Forlanini, nella zona tra il torrente Guisa e il nuovo ospedale. Non c’è ancora un luogo preciso del ritrovamento facendo scattare l’allarme al 112 e l’intervento di ambulanza, automedica, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Sull’identità della persona e sulle cause del decesso sono in corso gli accertamenti.

Inserzioni

🚑 L’allarme del passante e i soccorsi del 118

La chiamata di emergenza è arrivata alla Centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza pochi minuti prima delle 13 di sabato 29 novembre. Un uomo, di passaggio lungo viale Forlanini, ha notato un corpo nell’acqua del canale che costeggia l’area del nuovo ospedale di Garbagnate Milanese e ha immediatamente composto il numero unico 112, chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Inserzioni

La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello, l’automedica dell’AAT di Milano, con il personale sanitario incaricato anche delle procedure per la constatazione di morte. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, è stato chiaro che per la persona che si trovava in acqua non c’era ormai più nulla da fare.

Inserzioni

🚒 Il recupero del corpo nel canale di Garbagnate milanese

Per il recupero del corpo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco: sul posto sono arrivati gli uomini del distaccamento cittadino, supportati dal Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) in arrivo da Milano con i gommoni datti a canali e fiumi, specializzato nelle operazioni in acqua e in ambienti difficili. Le operazioni si sono concentrate lungo il tratto di canale che costeggia viale Forlanini, in prossimità delle strutture del nuovo ospedale..

🚔 Accertamenti in corso su identità e cause della morte

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Rho, competenti per territorio, che hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità del cadavere della persona ritrovata e ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Al momento non è stato reso noto se si tratti di un uomo o di una donna e non sono disponibili indicazioni sulla possibile epoca del decesso.

Inserzioni

Le indagini dovranno chiarire se ci siano segnalazioni di persone scomparse compatibili, il classico “chi manca all’appello?”. Poi i carabinieri si occuperanno di controllare se sul corpo siano presenti elementi utili a indicare un incidente, un gesto volontario o altre cause. Fino al completamento degli accertamenti medico-legali e investigativi, resta solo la cronaca del ritrovamento in viale Forlanini. Il lavoro congiunto di soccorritori, Vigili del Fuoco e Carabinieri per dare un nome alla vittima e capire cosa sia successo lungo il canale vicino al nuovo ospedale di Garbagnate è in corso.