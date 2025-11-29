“Cecco, corri con noi”. Dedicata a Francesco Garavaglia la caserma dei Vigili del fuoco di Inveruno

Letture: 5.421

Questa mattina, a Inveruno, una cerimonia commovente. La caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno è stata dedicata a Cecco, Francesco Garavaglia, autista e soccorritore morto in servizio nel 2005: una scelta simbolica che riporta al centro i valori di dedizione, comunità e memoria collettiva.

Inserzioni

Sabato 29 novembre alle 11 il distaccamento di via Lazzaretto 5 ha accolto autorità, cittadini e tanti vigili del fuoco giunti per rendere omaggio a Cecco. La moglie Rosalia e i figli Michael e Alessia hanno partecipato alla giornata più significativa da quel pomeriggio piovoso dell’8 aprile 2005, quando l’autopompa in sirena guidata da Garavaglia si scontrò con un mezzo pesante alle porte di Buscate. L’impatto fu devastante: morirono sul colpo sia il vigile volontario sia il conducente del furgonato.

Inserzioni

Le parole hanno fermato il tempo

La cerimonia ha trovato il suo momento più intenso nella voce di Alessia, che ha ricordato il padre riportando quella sera a casa: «Io e Michael ti aspettavamo, la cena era pronta, ma l’attesa si fece troppo lunga. Le nostre vite cambiarono quando suonò il campanello». Un passaggio che ha fatto calare un silenzio assoluto nella sala, restituito con delicatezza da tutti i presenti.

Inserzioni

Nel suo intervento, un collega ha ripercorso i minuti immediatamente successivi all’incidente: «Un impatto straziante che sconvolse tutti. Silenzio, incredulità, dolore, smarrimento». Poi l’omaggio finale: «Caro Cecco, la caserma porterà il tuo nome per sempre. Il tuo ricordo resterà indelebile»

Una comunità che non dimentica

Tra i presenti una folta delegazione del Comune di Inveruno guidata dal sindaco **Nicoletta Saveri**. Per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti il Direttore Regionale Fabrizio Piccinini e il Comandante di Milano Calogero Turturici, che hanno ricordato quanto il volontariato sia una colonna portante del territorio: «Noi siamo persone che lavorano al servizio degli altri, convintamente e con il cuore. Le parole della figlia ci hanno toccato nel profondo».

Inserzioni

Molto partecipato anche il saluto del distaccamento: «Lavoriamo a contatto con la gente e questo ci viene riconosciuto dalla popolazione. Oggi abbiamo sentito l’importanza di quel legame». Un messaggio che ha chiuso la cerimonia con un forte senso di unità e di identità.

Francesco Garavaglia. Il nome che continua a vivere

L’intitolazione non è stata un atto formale, ma un gesto collettivo. «Siamo orgogliosi di te. Ci manchi», ha detto Alessia. Parole semplici, che hanno racchiuso la storia di un uomo che correva per gli altri e che da oggi continuerà a correre simbolicamente con chi entra in quella caserma per aiutare chi ha bisogno.