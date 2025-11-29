News Zoom

Si vis pacem, para bellum… Se vuoi la pace, tieniti pronto per la guerra

francesco garavaglia,inveruno,vigili del fuoco. "Cecco, corri con noi". Dedicata a Francesco Garavaglia la caserma dei Vigili del fuoco di Inveruno - 29/11/2025
Milano città metropolitanaInverunoPrima Pagina

“Cecco, corri con noi”. Dedicata a Francesco Garavaglia la caserma dei Vigili del fuoco di Inveruno

Ilaria Maria Preti
Letture: 5.421

Questa mattina, a Inveruno, una cerimonia commovente. La caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno è stata dedicata a Cecco, Francesco Garavaglia, autista e soccorritore morto in servizio nel 2005: una scelta simbolica che riporta al centro i valori di dedizione, comunità e memoria collettiva.

Inserzioni

Sabato 29 novembre alle 11 il distaccamento di via Lazzaretto 5 ha accolto autorità, cittadini e tanti vigili del fuoco giunti per rendere omaggio a Cecco. La moglie Rosalia e i figli Michael e Alessia hanno partecipato alla giornata più significativa da quel pomeriggio piovoso dell’8 aprile 2005, quando l’autopompa in sirena guidata da Garavaglia si scontrò con un mezzo pesante alle porte di Buscate. L’impatto fu devastante: morirono sul colpo sia il vigile volontario sia il conducente del furgonato.

Inserzioni

Le parole hanno fermato il tempo

francesco garavaglia,inveruno,vigili del fuoco. "Cecco, corri con noi". Dedicata a Francesco Garavaglia la caserma dei Vigili del fuoco di Inveruno - 29/11/2025

La cerimonia ha trovato il suo momento più intenso nella voce di Alessia, che ha ricordato il padre riportando quella sera a casa: «Io e Michael ti aspettavamo, la cena era pronta, ma l’attesa si fece troppo lunga. Le nostre vite cambiarono quando suonò il campanello». Un passaggio che ha fatto calare un silenzio assoluto nella sala, restituito con delicatezza da tutti i presenti.

Inserzioni

Nel suo intervento, un collega ha ripercorso i minuti immediatamente successivi all’incidente: «Un impatto straziante che sconvolse tutti. Silenzio, incredulità, dolore, smarrimento». Poi l’omaggio finale: «Caro Cecco, la caserma porterà il tuo nome per sempre. Il tuo ricordo resterà indelebile»

Una comunità che non dimentica

francesco garavaglia,inveruno,vigili del fuoco. "Cecco, corri con noi". Dedicata a Francesco Garavaglia la caserma dei Vigili del fuoco di Inveruno - 29/11/2025

Tra i presenti una folta delegazione del Comune di Inveruno guidata dal sindaco **Nicoletta Saveri**. Per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti il Direttore Regionale Fabrizio Piccinini e il Comandante di Milano Calogero Turturici, che hanno ricordato quanto il volontariato sia una colonna portante del territorio: «Noi siamo persone che lavorano al servizio degli altri, convintamente e con il cuore. Le parole della figlia ci hanno toccato nel profondo».

Inserzioni

Molto partecipato anche il saluto del distaccamento: «Lavoriamo a contatto con la gente e questo ci viene riconosciuto dalla popolazione. Oggi abbiamo sentito l’importanza di quel legame». Un messaggio che ha chiuso la cerimonia con un forte senso di unità e di identità.

Francesco Garavaglia. Il nome che continua a vivere

L’intitolazione non è stata un atto formale, ma un gesto collettivo. «Siamo orgogliosi di te. Ci manchi», ha detto Alessia. Parole semplici, che hanno racchiuso la storia di un uomo che correva per gli altri e che da oggi continuerà a correre simbolicamente con chi entra in quella caserma per aiutare chi ha bisogno.

Inserzioni

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire