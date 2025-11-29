Castellanza, imprenditori e celebrity alla cena benefica per Croce Rossa: l’evento di Marco Masci contro la violenza sulle donne

Letture: 2.736

Una serata elegante, piena di volti noti e imprenditori di successo, ha trasformato il ristorante Godo di Castellanza in un punto d’incontro dedicato alla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa, organizzata dal commercialista, scrittore e imprenditore Marco Masci, ha riunito benefattori e professionisti per sostenere Croce Rossa Gallarate e l’associazione Sole, in un evento che ha dato spazio a testimonianze concrete e nuove collaborazioni.

Una serata tra solidarietà, imprenditoria e testimonianze

A presentare l’evento è stato lo showman Francesco Ghyblj Lombardi. Tra gli ospiti d’onore il presidente della Croce Rossa di Gallarate, Lorenzo Canziani, accompagnato dalla vicepresidente Elisabetta Bani, che hanno illustrato ai partecipanti le attività del comitato e i progetti rivolti al sostegno delle donne vittime di violenza. La madrina della serata è stata Mary Carbone, showgirl, modella e oggi presidente dell’associazione “Sole”, impegnata nel supporto alle donne che affrontano situazioni di abuso. Nel suo intervento ha ricordato come «ogni gesto solidale costruisca protezione e speranza».

La cena benefica ha richiamato imprenditori molto noti del panorama economico italiano, tra cui Simone Turconi, Alessandro Gallo e i cugini della famiglia Grigato, presenti con importanti realtà aziendali del territorio. Accanto a loro anche professionisti affermati come Guido Donnarumma, Paola Attucci, Davide Catalano, l’architetto Alberto Tarquini e il team dello Studio GMT srl. Tutti hanno condiviso l’obiettivo di rafforzare una rete concreta di sostegno, sottolineando come la violenza di genere coinvolga l’intera comunità.

La serata è stata seguita anche dalle telecamere di Truman Tv e Video Fashion Tv, mentre tra gli ospiti era presente Fabio Scarpati, noto ufficio stampa che collabora con numerosi progetti dedicati alla solidarietà. L’atmosfera è rimasta elegante ma partecipata, con momenti di confronto tra imprenditori, professionisti e rappresentanti delle associazioni. Masci ha voluto trasformare la cena in uno spazio di dialogo, con l’obiettivo di costruire nuove collaborazioni e progetti condivisi con Croce Rossa e realtà del volontariato.

Durante gli interventi è emerso come il mondo delle imprese possa diventare un attore fondamentale nella lotta contro la violenza di genere, sostenendo centri di assistenza, percorsi educativi e iniziative rivolte alle donne in difficoltà. La volontà di collaborare in modo strutturato con Croce Rossa Gallarate è stata confermata da diversi presenti, interessati a sviluppare insieme iniziative di prevenzione e supporto.

L’evento, chiuso con il tradizionale taglio della torta finale, ha lasciato un messaggio forte: la violenza sulle donne richiede impegno, continuità e responsabilità condivisa. L’unione tra imprenditori, professionisti, associazioni e volti noti dimostra che la solidarietà può diventare un ponte capace di generare azioni concrete e immediate. Una serata elegante, certo, ma soprattutto un invito ad agire insieme.