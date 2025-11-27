News Zoom

Si vis pacem, para bellum… Se vuoi la pace, tieniti pronto per la guerra

Turbigo e Vanzaghello,polizia locale. Turbigo e Vanzaghello. Altro che libretto e assicurazione: in auto aveva mezzo “ufficio mobile” - 27/11/2025
Uncategorized

Turbigo e Vanzaghello. Altro che libretto e assicurazione: in auto aveva mezzo “ufficio mobile”

Ilaria Maria Preti
Letture: 60

Sulle strade tra Turbigo e Vanzaghello, durante un controllo degli agenti della Polizia Locale del comando unico, un’auto con due persone a bordo è stata fermata e trovata con un coltello, denaro contante, tre telefoni cellulari e alcuni documenti, tutto finito sotto sequestro. Uno degli occupanti è risultato già con precedenti, mentre il conducente è stato denunciato all’Autorità giudiziaria e sono in corso ulteriori verifiche per chiarire il quadro.

Inserzioni

🚓 Il controllo del comando unico Turbigo–Vanzaghello

La pattuglia del comando unico Turbigo–Vanzaghello ha intimato l’alt a una vettura in transito su una delle principali strade della zona. Una volta bloccato il mezzo, gli agenti hanno identificato le due persone a bordo, scoprendo che uno dei passeggeri aveva precedenti.

Inserzioni

Durante l’ispezione dell’abitacolo, la Polizia Locale ha trovato un coltello, una somma di denaro contante, tre telefoni cellulari e diversi documenti, elementi che hanno reso necessario un approfondimento immediato.

Inserzioni

🚓 Sequestro e denuncia

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Il conducente dell’auto è stato deferito all’Autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza, mentre gli agenti hanno avviato le procedure di rito per la documentazione del controllo e il tracciamento della provenienza degli oggetti.

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire