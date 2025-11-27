Quistello, intossicazione da monossido in via Semeghini: 52enne in codice giallo, famiglia in ospedale per controlli

Letture: 2.380

A Quistello, ieri sera, una donna di 52 anni è stata soccorsa in via Pio Semeghini per una intossicazione da monossido di carbonio sprigionatosi all’interno della sua abitazione. La 52enne è stata portata in codice giallo all’ospedale di Mantova, non in pericolo di vita.

Inserzioni

🚒 Soccorsi e interventi

L’allarme è scattato nella serata di ieri quando la donna ha accusato sintomi compatibili con un’intossicazione. Una volta chiamat il 112, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Stazione di Borgo Mantovano, che hanno verificato le condizioni dell’abitazione e messo in sicurezza l’area. I sanitari hanno stabilizzato la 52enne e l’hanno trasferita al Civile di Mantova per ulteriori accertamenti.

Inserzioni

🚔 Origine del monossido e controlli per tutta la famiglia

Le verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco hanno chiarito l’origine del problema: la canna fumaria della stufa in cucina non funzionava correttamente, saturando gli ambienti di monossido di carbonio. Nell’abitazione erano presenti anche il marito e i due figli. Sebbene non presentassero sintomi particolarmente gravi, l’intera famiglia ha raggiunto in autonomia l’ospedale di Mantova per un controllo precauzionale.