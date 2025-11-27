Parabiago, 55enne danneggia statue nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso: arrestato dai Carabinieri

Letture: 1.711

A Parabiago, nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervaso e Protaso affacciata su piazza Maggiolini, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver danneggiato alcune statue collocate sull’altare. L’episodio, avvenuto ieri 26 novembre, ha richiesto un intervento immediato dei militari, allertati dai cittadini che hanno assistito alla scena.

Inserzioni

🚔 L’irruzione e i danni

L’uomo è entrato nella chiesa nel pomeriggio e ha colpito alcune statue e addobbi posti sull’altare, danneggiandoli senza motivo apparente. Alcuni fedeli presenti nei pressi dell’edificio religioso hanno notato i movimenti anomali e hanno chiesto aiuto, chiamando il 112.

Inserzioni

🚔 L’intervento dei Carabinieri

Una pattuglia della Stazione di Parabiago è arrivata dopo pochi minuti. I militari hanno individuato l’uomo mentre stava uscendo dalla chiesa e lo hanno fermato subito dopo in piazza Maggiolini. Una volta identificato, è risultato essere un 55enne italiano, residente da tempo in città.

Inserzioni

🚔 L’arresto

Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri, l’uomo era già conosciuto nella zona per aver trascorso alcuni periodi nei pressi della chiesetta della Madonna di Dio il Sà. L’episodio di ieri è stato descritto come un gesto impulsivo. Nei suoi confronti è scattato l’arresto, con successivo trasferimento in caserma per gli adempimenti di rito.