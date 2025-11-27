Opera, libri che diventano sculture: dal 12 al 20 dicembre la mostra di Pascale Bassin in biblioteca

Letture: 3.360

A Opera, dal 12 al 20 dicembre 2025, la biblioteca comunale ospita Libro Scultura, una mostra dedicata alle opere realizzate da Pascale Bassin, artista che trasforma i libri destinati al macero in sculture capaci di emozionare e sorprendere. L’esposizione apre il 12 dicembre alle 17 con un laboratorio creativo per adulti e bambini, su prenotazione, pensato per avvicinare il pubblico a un’arte che unisce recupero, manualità e immaginazione.

Un’arte che dà nuova vita ai libri

Le opere esposte mostrano come un libro non sia solo un contenitore di pagine, ma possa trasformarsi in un oggetto artistico attraverso tagli, piegature, tecniche di precisione e decorazioni. L’intento è restituire dignità a materiali destinati allo smaltimento, creando forme, paesaggi e immagini tridimensionali che stupiscono per originalità e cura.

Inaugurazione e laboratorio creativo

La mostra si inaugura il 12 dicembre alle 17, in biblioteca, con un laboratorio creativo guidato dall’artista. L’attività è aperta ad adulti e bambini dai 7 anni in su e prevede l’utilizzo di un righello per realizzare piccole sculture su carta. La partecipazione è gratuita ma richiede prenotazione, vista la natura pratica del laboratorio.

Una mostra visitabile per tutta la settimana

L’esposizione rimarrà aperta fino al 20 dicembre durante gli orari della biblioteca. Sarà possibile osservare da vicino lavori come l’albero di Natale scolpito nelle pagine e una reinterpretazione di “Le tre età della donna” ispirata a Klimt, opere che esemplificano la ricchezza tecnica di Pascale Bassin. Per informazioni e prenotazioni: tel.: 02 57601523 – biblioteca@comune.opera.mi.it Facebook: Polifunzionale Opera – Instagram: bibliotecadiopera