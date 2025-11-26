Cuasso al Monte, arrestato 18enne con 300 dosi di cocaina: scoperto il covo nella Val Ceresio

Letture: 3.691

Nel pomeriggio del 20 novembre a Cuasso al Monte, in Val Ceresio, i Carabinieri di Varese hanno arrestato un neo 18enne trovato con oltre 110 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, in un’operazione che ha portato anche alla scoperta di un covo con più di 200 involucri pronti per lo spaccio. L’intervento, inserito in un’attività mirata di contrasto alla droga nella zona, ha permesso di sequestrare anche contanti, valuta svizzera e materiale per il confezionamento.

🚔 Il controllo sull’auto sospetta

Tutto è iniziato quando i Carabinieri, impegnati in un servizio di repressione dello spaccio, hanno notato un uomo a bordo di un’auto sospetta. Il controllo ha confermato i sospetti: l’uomo aveva con sé alcune dosi di cocaina. Da quel punto, i militari hanno deciso di approfondire immediatamente, insospettiti dalla coincidenza tra il controllo e i movimenti segnalati in zona nei giorni precedenti.

🚔 Le verifiche portano al covo del 18enne

Gli accertamenti hanno condotto i Carabinieri al giovane, indicato come senza fissa dimora. L’accesso al suo covo ha rivelato il fulcro della sua attività di spaccio: un grande barattolo di vetro colmo di riso sfuso che, al suo interno, nascondeva oltre 200 dosi preconfezionate di cocaina. La sostanza era confezionata con cura, pronta per lo smercio nella zona della Val Ceresio.

All’interno dell’abitazione i militari hanno trovato anche denaro contante in vari tagli, valuta svizzera e una macchina conta-denaro. Sequestrati inoltre bilancini di precisione, cellophane e sacchetti in plastica, tutto materiale compatibile con un’attività continuativa di confezionamento.

🚔 L’arresto e il carcere

Il giovane, da poco arrivato sul territorio nazionale, è stato arrestato e portato alla casa circondariale di Varese, dove si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce nei controlli costanti dei Carabinieri nella Val Ceresio, zona considerata delicata per movimenti e flussi legati allo spaccio.