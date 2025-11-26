7 match spettacolari delle italiane tra Serie A e tornei UEFA

Letture: 1.425

Il calcio italiano ha dettato legge in Europa e non è un caso se il Milan è il secondo club più vincente di Champions, perché la Serie A propone sempre squadre di alto livello, capaci di entrare da favorite nel palinsesto delle scommesse sportive e confermare le statistiche dei bookmaker. Abbiamo scelto 7 match spettacolari per approfondire la cultura calcistica italiana e rivivere grandi momenti di Serie A e tornei UEFA.

Milan – Liverpool 2005

Questa è la regina delle partite, l’unica finale Champions persa da Carlo Ancelotti, il più vincente di sempre con 5 coppe dalle grandi orecchie in bacheca. Nella finale 2005 il Milan chiude il primo tempo sul 3 – 0, ma nella ripresa qualcosa va storto e il Liverpool la pareggia in meno di 10 minuti. Gli inglesi vincono ai rigori in uno dei match più spettacolari di sempre.

Inter – Sampdoria 3 – 2, campionato 2004/2005

A gennaio 2005 durante la 18esima giornata di campionato, il Biscione parte male e la Samp va in vantaggio per 0 – 2. Il match non sembra cambiare e i tifosi Blucerchiati già pregustano la vittoria sugli spalti del Meazza, ma bastano pochi minuti per firmare il pareggio allo scadere, con la sassata di Recoba che firma uno dei match più spettacolari della Beneamata in campionato.

Napoli – Lazio 2 – 4: il gran finale della stagione 2014/2015

In palio c’era l’accesso ai preliminari di Champions e questo match è davvero spettacolare. Sulla panchina del Napoli c’era Benitez, su quella della Lazio c’era Pioli. Il match è esplosivo e si mantiene sul 2 – 2 nel secondo tempo, quando Higuain ha la possibilità di portare in vantaggio la squadra di casa con un rigore: ma lo sbaglia. Nel finale di gara ci pensano Onazi e Klose a staccare il biglietto per la Champions, con due gol decisivi negli ultimi minuti di gioco.

Roma – Barcellona 3 – 0

Ottavi di finale di Champions, gara di ritorno della stagione 2017/2018, la Roma di Eusebio Di Francesco deve ribaltare il 4 – 1 dell’andata subito al Camp Nou e ci riesce. Questo è uno dei match più impressionanti giocati da un’italiana in Champions, per i tifosi Giallorossi è come un film da vedere e rivedere.

Atalanta – Valencia 4 – 1

Ancora un match di Champions, ancora ottavi di finale, questa volta gara di andata, con l’Atalanta di Gasperini che punta in alto a caccia di Pipistrelli e se ne fa una scorpacciata. Questo 4 – 1 è spettacolare, basta guardare il match per restare innamorati della Dea 2019/2020.

Parma – Olympique Marsiglia 1999

Il Parma vince la Coppa UEFA nella stagione 1998/1999, prendendo a schiaffi i francesi di Marsiglia e trionfando con un sonoro 3 – 0. A firmare questo capolavoro sono Crespo e Vanoli nel primo tempo, con Chiesa che apre le danze nella ripresa segnando la terza rete. Il Parma conquista la sua seconda Coppa UEFA dopo la vittoria nel 1995.