Vizzolo Predabissi, frontale sulla via Emilia: muore 23enne, ferito camionista

Incidente mortale sulla via Emilia a Vizzolo Predabissi: 23enne muore in un frontale tra furgone e un Tir, poco prima delle 17.45, orario in cui è arrivata la chiamata al . Ferito anche conducente del camion, un uomo di 50 anni. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Croce Bianca Melegnano e un’automedica di Lodi. Nel tardo pomeriggio, sulla statale 9 via Emilia a Vizzolo Predabissi, un giovane italiano di 23 anni è morto in un incidente stradale mentre era alla guida di un furgone. Lo scontro frontale con un mezzo pesante è avvenuto attorno alle 17.45 in una curva del tratto che attraversa il comune. Ferito il conducente del camion, un uomo di 50 anni.

🚒 Lo schianto e i primi soccorsi

Secondo le prime informazioni, lo scontro è stato frontale e ha coinvolto il furgone guidato dal 23enne e il Tir che sopraggiungeva dal senso opposto. L’impatto è stato così violento da deformare gli abitacoli dei due mezzi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Milano (distaccamento Messina) e le squadre territoriali che hanno provveduto a estrarre entrambi i conducenti, lavorando in condizioni complesse a causa della posizione dei veicoli e dell’entità dei danni.