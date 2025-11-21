Milano, blitz in via Solari. Sigarette elettroniche al THC e sacchi di erba: 35enne in manette

Letture: 3.435

A Milano, in via Solari, zona Tortona, un controllo antidroga della Polizia di Stato ha portato al sequestro di sigarette elettroniche al THC, marijuana, hashish e contanti e all’arresto di un 35enne italiano con precedenti specifici. Ieri sera gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio hanno individuato un appartamento come probabile base di stoccaggio della droga e, approfittando di un momento favorevole, sono entrati nell’alloggio.

Inserzioni

Nel seminterrato dell’edificio i poliziotti avevano poi rinvenuto decine di sigarette elettroniche con principio attivo THC e quasi un chilo di stupefacenti tra marijuana e hashish, insieme a un bilancino e al materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a più di 1.600 euro in contanti. Per il 35enne era scattato l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. Non gli è servito tenere la droga fuori di casa.

Inserzioni

👮‍♂️ Ecco come lo hanno scoperto. C’è sempre qualcuno che sa

Secondo quanto ricostruito, la sera del 20 novembre gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, in via Francesco Primaticcio, erano impegnati in un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti tra Lorenteggio e l’area di via Solari. Significa che oltre a sorprendere gli spacciatori sul fatto, girano tranquilli e chiaccherano con questo e con quello.

Inserzioni

Così in poche ore hanno raccolto diverse notizie su un appartamento che poteva essere utilizzato come punto di detenzione della droga. Lo hanno individuato e intorno alle 20 i poliziotti hanno deciso di intervenire, scegliendo un momento favorevole per evitare di insospettire il 35enne. Sono entrati in casa senza che se ne accorgesse e lo hanno sorpreso con le mani nel “fumo” e hanno iniziato al perquisizione.

👮‍♂️ Nel seminterrato il deposito di stupefacenti

La perquisizione si è concentrata anche sul locale seminterrato collegato all’appartamento. Nelle perquisizioni, infatti, si tiene conto anche dei locali pertinenti e di quelli in uso alla persona perquisita. E’ lì che gli agenti hanno trovato e sequestrato 86 sigarette elettroniche con un alto principio attivo di THC, 670 grammi di marijuana e 300 grammi di hashish. Nel seminterrato c’erano anche un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento delle dosi. Sono elementi che i giudici ritengono compatibili con lo spaccio.

Inserzioni

In casa i poliziotti hanno sequestrato i 1.630 euro in contanti, e li hanno sequestrati perchè possibile provento dell’attività illecita. Sarà il 35enne a dover dimostrare che hanno una provenienza lecita. Al termine di tutti gli accertamenti il 35enne era stato arrestato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.