Un filippino è stato arrestato ieri sera durante un controllo serale dei bar tra via Monte Generoso viale Monte Ceneri e via Grigna. Aveva tre dosi di shaboo. La Polizia di Stato lo ha fermato all’angolo con via Grigna, lo ha perquisito e gli ha trovato addosso la pericolosissimadroga. Erano le 18.50 quando gli agenti della volanti del Commissariato Sempione hanno avviato un controllo sugli avventori tra i bar e i negozi ancora aperti che si trovano tra via Monte Generoso, vile Monteceneri e via Grigna.

Si trattava di una verifica programmata per monitorare i movimenti nella zona nelle ore serali dopo che erano stati segnalati epsisodi di spaccio di droga. Generalmente, i poliziotti entrano nei locali e chiedono i documenti di identificazione agli avventori e al personale presenti, poi li controllano con lo SDI, il sistema Digitale interforze. In questo modo riescono a identificare i luoghi scelti dagli spacciatori per vendere la loro erce, e se all’inteo di un locale più della metà delle persone presenti ha precedenti penali, il locoale viene proprosto per una chiusura temporanea ex art.100 del tulp.

👮‍♂️ L’intervento

Mentre gli agenti procedoevano alle identificazioni, l’attenzione si sposta su un uomo che tentava di allontanarsi e sperava di non essere visto. E’ arrivato fino a via Grigna, dopve è stato fermato da una volante di supporto. L’uomo viene fermato e identificato: era un 41enne filippino. Una volta fermato i poliziotti lo hanno identificano e poi lo peruisisono. In tasca gli trovano tre dosi di shaboo, la pericolosissima metanfetamina cristallizzata che viene sequestrata. L’uomo è stato quini portato in commmissariato Sempione per le procedure di rito e il conseuente processo per direttissima.