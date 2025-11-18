Ossona a X Factor: mentre tutta Italia scopre la voce R&B di Viscardi, al pianoforte del Live 4 c’è il maestro Andrea Tamburelli

Letture: 6.857

Andrea Tamburelli a Ossona è considerato un’ icona, un orgoglio “nazionale”. La sua bravura nel trasformare la musica classica in qualcosa di assolutamente moderno e che conquista anche i più giovani ha aperto larghe brecce nelle anime e nei cuori degli ossonesi, che lo trattano come se la sua professionalità fosse un successo di tutto il Comune. SI, insomma, è molto e giustamente amato e il paese è orgoglioso di lui. Potete quindi immaginarvi l’entusiasmo nato quando alcuni, guardando Xfattor in televisione, hanno riconosciuto il maestro ossonese Andrea Tamburelli, nel pianista in borsalino e abiti anni ’30 che accompagnava Viscardi.

La perfomance de Il cielo in una stanza



Con la sua musica è arrivato fino al palco di X Factor 2025, accanto al cantante napoletano Viscardi. Nel quarto Live del talent, trasmesso da Sky e già disponibile in video su YouTube, il pubblico ha ascoltato una versione moderna e venata di jazz di “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, costruita sulla sua tastiera. L’esibizione li ha portati al ballottaggio, chiuso con il passaggio al quinto Live e conquistando il quarto posto provvisorio in classifica. Giovedì sera la performance tornerà in chiaro su TV8, in replica, e sarà l’occasione per rivedere all’opera un pianista che, tra una lezione in conservatorio e una tournée, continua a portare in giro anche un pezzo di Ossona.

Dal quarto Live al quinto: il percorso con Viscard

Nel team guidato da Paola Iezzi, Viscardi ha costruito una gara in salita: inediti R&B, brani internazionali e, al quarto Live, la scelta rischiosa di un grande classico italiano. Sul palco, mentre la voce del cantante spostava “Il cielo in una stanza” verso un clima soul contemporaneo, Andrea Tamburelli teneva insieme la struttura del pezzo con un accompagnamento elegante e pieno di richiami jazz. La puntata li ha visti arrivare al ballottaggio, e il televoto ha salvato Viscardi: il cantante sarà quindi al quinto Live di X Factor 2025, con il pianista ossonese pronto a rimettersi alla tastiera.

Conservatori, concorsi e cattedra AFAM

Andrea Tamburelli non arriva al Talent dal nulla. Diplomato giovanissimo al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ha alle spalle concorsi e concerti in Italia e all’estero, dalle sale americane alle stagioni sinfoniche più vicine, come il Teatro Lirico di Magenta. Negli ultimi tre anni ha affiancato all’attività concertistica l’insegnamento nei conservatori: prima Lecce, poi Torino e, quest’anno, un incarico al conservatorio di Trieste. Con tre anni di docenza nell’Alta Formazione Artistico Musicale (AFAM) si avvia a diventare a pieno titolo uno dei professori di conservatorio della nuova generazione.

Il ragazzo di Ossona che porta il pianoforte in prima serata

Per chi vive tra Ossona e l’Altomilanese, vedere il suo nome scorrere nei titoli di un programma come X Factor significa riconoscere sul grande schermo un volto che per anni ha suonato in Auditorium e durante i concerti in paese o del territorio. Il passaggio al talent televisivo non sostituisce la carriera classica, ma la affianca: un modo diverso di mettere lo stesso bagaglio tecnico al servizio di progetti nuovi, come la collaborazione con Viscardi. In un contesto dominato da produzioni elettroniche e basi preregistrate, il pianoforte dal vivo resta un elemento che fa la differenza, soprattutto quando alla tastiera c’è qualcuno abituato a misurarsi con Mozart, Rachmaninov e le grandi pagine del repertorio.

Come rivedere l’esibizione di “Il cielo in una stanza”

Il video del quarto Live è già disponibile su YouTube, sul canale ufficiale del programma, e permette di riascoltare con calma la versione di “Il cielo in una stanza”. Per chi preferisce la TV tradizionale, la replica della puntata andrà in onda giovedì 20 novembre alla sera su TV8, in chiaro. Sarà un’occasione per il pubblico di Ossona di riconoscere quel pianista dietro alle telecamere e, forse, per chi non lo conosceva ancora, di scoprire che, ogni tanto, anche nei grandi show nazionali c’è un pezzo di talento che arriva dai paesi della Lombardia.