ADEL accende il territorio quando novembre parla con voce di donna

Novembre non è mai un mese qualunque. Per molte realtà associative, come Adel, è il periodo dell’anno in cui si concentrano riflessioni, incontri, testimonianze e momenti culturali dedicati al contrasto della violenza sulle donne. Tra le associazioni più attive c’è ADEL O.d.V. di Ossona, che affianca iniziative sociali e culturali con un’attenzione particolare al tema della dignità femminile e della prevenzione della violenza.

Quest’anno ADEL ha scelto di sostenere e promuovere una serie di appuntamenti diffusi tra Abbiategrasso e Magenta, in collaborazione con amministrazioni locali, scuole e realtà culturali. Il risultato è un programma articolato, che unisce letteratura, fotografia, testimonianze personali e momenti di sensibilizzazione rivolti anche ai più giovani.

Il 14 novembre: poesia e impegno civile con Agnese Coppola

Il primo appuntamento della rassegna “Vento di Fiume – Voci di Donne” sarà invece il 14 novembre, sempre al Castello Visconteo, alle ore 21. Ospite la poetessa Agnese Coppola, autrice de “La pace del fiume. Tarocchi inversi”. La scrittrice – originaria di Nola e oggi insegnante in provincia di Milano – porta nella sua opera un intreccio tra poesia, memoria personale e impegno civile. Le sue pagine raccontano storie di donne, talenti dimenticati, diritti negati e identità da riconquistare. Il “fiume” del titolo allude proprio al fluire dell’esperienza umana e al viaggio verso una forma di pace interiore.

Il 16 novembre: “Cicatrici invisibili” e “Vento di Fiume” al Castello Visconteo di Abbiategrasso

La giornata clou è quella del 16 novembre, quando ad Abbiategrasso si svolgerà una vera e propria maratona culturale dedicata alle “voci di donne”. Nel corso della giornata, dalle 10 alle 18, presso la Sala Consiliare del Castello Visconteo, sarà possibile visitare la mostra “Fiori calpestati” curata da Simona Foi. Il progetto raccoglie 19 scatti fotografici realizzati insieme alle ragazze dell’associazione “Non Solo Moda”, guidata da Valentina Giacalone e Filomena Cervo, impegnate da anni contro bullismo e cyberbullismo.

Si tratta di immagini che raccontano la delicatezza e insieme la forza delle donne ferite da parole, giudizi, esclusioni e pressioni sociali. I fiori, filo rosso della mostra, diventano il simbolo della possibilità di rinascere anche quando la dignità sembra messa all’angolo.

Alle 18.00, sempre al Castello Visconteo, sarà la volta di Valentina Giacalone, che presenterà il suo libro “Cicatrici invisibili – Il coraggio di spezzare il silenzio”. Un racconto autobiografico intenso, che parte dall’esperienza del bullismo vissuto in adolescenza per aprire una riflessione più ampia sul tema delle ferite non visibili, quelle che spesso segnano profondamente l’identità. L’autrice accompagnerà il pubblico in un viaggio dentro i corridoi della scuola, nelle dinamiche delle umiliazioni ripetute e nel percorso che l’ha portata a trasformare quelle ferite in una testimonianza di forza, consapevolezza e resilienza.

Gli incontri nelle scuole e gli eventi di Magenta

Il programma sostenuto da ADEL prosegue con due giornate dedicate ai ragazzi: il 24 e 25 novembre all’Istituto Einaudi di Magenta, dove si terranno incontri formativi sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È un passaggio significativo, perché porta il tema direttamente nei luoghi in cui si formano le nuove generazioni.

Un mese per guardare in faccia la realtà

Il calendario promosso da ADEL O.d.V. vuole essere più di una semplice rassegna culturale: è un invito a fermarsi e guardare da vicino ciò che spesso si evita di vedere. Le storie raccontate, le fotografie esposte e i dibattiti proposti hanno un filo comune: ricordare che la violenza, in tutte le sue forme, nasce dal silenzio.

E che il modo migliore per combatterla è dare voce alle donne, ai loro vissuti, alle loro cicatrici – visibili e invisibili.