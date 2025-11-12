Milano, Naviglio. Appena rilasciato, danneggia 13 auto e un hotel

Letture: 2.545

Nelle prime ore della mattinata di oggi, 12 novembre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato un cittadino spagnolo di 23 anni per danneggiamento e tentato furto. L’uomo è stato sorpreso in via Pietro Custodi, nella zona dei Navigli, mentre tentava di rubare all’interno di alcune auto parcheggiate.

🚔 Fermato dopo una scia di danneggiamenti

L’intervento è scattato dopo la segnalazione arrivata alla centrale operativa. Quando i militari sono arrivati sul posto, il 23enne era ancora intento a danneggiare le auto in sosta. È stato bloccato e immobilizzato senza difficoltà. Dagli accertamenti immediati è emerso che poco prima era stato rilasciato dal Comando della Polizia Locale, situato proprio in quella via, dove era stato denunciato a piede libero per il furto di un furgone.

🔨 Tredici auto danneggiate e tentativo di entrare in un hotel

Nel corso del sopralluogo, i carabinieri hanno contato tredici veicoli danneggiati, tra via Pietro Custodi e le strade vicine. Il giovane aveva infranto i vetri nel tentativo di rubare oggetti all’interno delle vetture. Non solo: aveva anche colpito la porta d’ingresso di un albergo, cercando di introdursi all’interno.

🔍 Due martelletti e un arnese multiuso sequestrati

Durante la perquisizione personale, il 23enne è stato trovato in possesso di due martelletti rompivetro e di un arnese multiuso, entrambi sequestrati, considerati come strumenti di effrazione. L’uomo è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.