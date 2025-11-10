Milano, stazione Centrale. Aggressione antisemita al binario 8

Letture: 2.547

La stazione Centrale di Milano entra ancora una volta nelle pagine di cronaca, ma questa volta con un’aggressione antisemita avvenuta oggi, nel pomeriggio di lunedì 10 novembre , vicino alla banchina del binario 8, proprio mentre un gruppo di cittadini americani di religione ebraica aspettava il treno. L’aggressione è stata rapida e improvvisa: un 25enne pakistano, con precedenti, appena arrivato in città in treno si è avvicinato al gruppo e si è scagliato contro uno di loro senza alcun preavviso. Lo ha colpito con calci, pugni e infine con un oggetto contundente, raccolto lí, alla testa.

Inserzioni

I viaggiatori presenti in stazione hanno cercato di frapporsi come potevano fra la vittima e l’aggressore, mentre un addetto alla sicurezza di FS Security , accortosi del caos, ha avvisato la Centrale Operativa della Polfer. Le pattuglie erano già in zona, e sono arrivate in pochi istanti. Hanno fermato il pakistano. La vittima è stata portata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli.

Inserzioni

👮‍♂️ L’intervento della Polfer

Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito la sequenza dei fatti: il 25enne ha visto il gruppo intento a consultare il tabellone delle partenze, ha riconosciuto la loro religione e ha inizia to prima a inveire per poi passare all’aggressione vera e propria, colpendo ripetutamente l’uomo scelto come bersaglio. L’arresto è scattato per lesioni personali aggravate da motivi di discriminazione razziale e religiosa.