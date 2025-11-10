Mario Finetto, di Legnano è la vittima dell’incidente di Ossona

Letture: 3.136

È stata resa nota l’ identità della vittima dell’incidente di ieri pomeriggio sul ponte di Ossona. Si tratta di Mario Finetto, ottico molto conosciuto a Legnano, dove ha un negozio in via Garibaldi. Se fosse stato un incidente ad alta velocità, le cose sarebbero andate molto peggio, invece la causa potrebbe essere invece stata un malore del 79enne.

È infatti difficile pensare che uno dei due autisti possa avere effettuato un sorpasso talmente azzardato da non avere lo spazio per rientrare nella sua corsia prima dell’ impatto. L’ incidente è infatti avvenuto in cima al ponte, che è in rettilineo, e non è così frequentato da non avere possibilità di riprendere il controllo. I bambini e i loro genitori sono in ospedale sotto osservazione. Il loro ricovero in codice giallo era tecnico.