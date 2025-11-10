Luino, Varese. In 3 occupano un appartamento comunale e i carabinieri scoprono che sono anche dei rapinatori

Letture: 2.589

All’alba di giovedì 6 novembre, i carabinieri di Luino hanno fatto irruzione in un appartamento comunale al primo piano del civico 16 di via Bernardino Luini, sopra l’Ufficio Postale. Da giorni il Comune segnalava movimenti sospetti e la presenza abusiva di sconosciuti. Gli accessi attraverso il tetto piano sopra l’a Posta e le finestre forzate lasciavano pochi dubbi: qualcuno stava usando l’appartamento come rifugio notturno.

🚔 L’irruzione all’alba: 3 giovani trovati a dormire nell’appa

Dopo alcuni giorni di osservazione silenziosa, i militari hanno atteso l’intervento dei tecnici.Poi, mentre questi aprivano la porta con le chiavi, i carabinieri sono entrati dlla finetre. Una volta dentro, hanno trovato tre ventenni, due italiani e un egiziano irregolare, ancora addormentati.

I giovani sono stati portati in caserma per l’identificazione mediante fotosegnalamento e sono stati deferiti alla Procura di Varese per invasione di edificio pubblico, a seguito della querela presentata dal sindaco Enrico Bianchi.

🚔 Nel covo trovati abiti e una maschera: collegamento con la tentata rapina di Halloween

Durante la perquisizione dell’appartamento, i carabinieri hanno trovato elementi che collegano lo stesso gruppo di giovani a una tentata rapina avvenuta la sera del 31 ottobre in viale Dante Alighieri, sempre a Luino.

In quella circostanza, un 14enne di Luino era stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi più grandi, picchiato e derubato degli occhiali dopo aver tentato che avevano tentato di sottrargli denaro e oggetti personali. Il ragazzino era riuscito a sottrarasi all’aggressione grazie all’intervento di alcuni passanti.

Nell’appartamento sono stati rinvenuti abiti e una maschera carnevalesca compatibili con quelli usati durante l’aggressione, oltre a elementi utili alle indagini che coinvolgono anche un quarto giovane, già identificato.

🚔 Halloween tra scorribande e vandalismi: indagini con le videocamere

La tentata rapina si inserisce nella serie di scorribande registrate quella sera in diverse zone del territorio luinese: piccoli e grandi atti di vandalismo e disturbi, complici il buio, i travestimenti e un uso non trascurabile di sostanze psicotrope. Nonostante la presenza di più pattuglie impegnate per la ricorrenza, diversi gruppi si sono comunque mossi con libertà tra le vie del centro. Le indagini adesso proseguono con l’analisi delle telecamere pubbliche e private, per definire un quadro probatorio completo e verificare la presenza di altr e persone coinvolte.

🚔 Misure amministrative e prevenzione: posizione al vaglio dell’Autorità

Per il cittadino egiziano irregolare sono già state avviate le pratiche amministrative per il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, mentre per tutti e quattro i giovani è stata richiesta una misura di prevenzione commisurata alla gravità dei fatti. Sul piano penale, la posizione degli indagati resta ora nelle mani dell’Autorità Giudiziaria.