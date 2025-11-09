Ossona, incidente frontale sulla SP128: un morto e 4 bambini feriti

Letture: 6.080

La chiamata alla centrale operativa del 112 è arrivata alle 16.35. pochi minuti prima un terribile incidente stradale si è verificatosulla SP128 di Ossona, sul ponte che passa sopra l’autostrada. Due auto si sono scontrate frontalmente, coinvolgendo otto persone, tra cui quattro bambini. Un 79enne, che viaggiava da solo, è morto sul colpo. Non sappiamo ancora chi sia.

🚒 Lo scontro violento sul ponte: tutta la famiglia ferita e un uomo morto sul colpo

Quando i soccorritori sono arrivati, le due auto erano ferme a metà carreggiata, proprio in cima al ponte, vetri sparsi sull’asfalto e i paraurti completamente distrutti. Su una delle vetture viaggiava una famiglia: una donna di 39 anni , un uomo di 40 anni e 4 bambini. Una bimba di 6 anni e tre maschietti. Due di 10anni e uno di soli 3 anni. Tutti sono rimasti feriti, ma non in modo tale da destare preoccupazioni per la loro vita. Sull’altra auto si trovava un uomo da solo, di 79 anni, che è morto nell’impatto. Lo hanno estratto dalle lamiere i Vigili del fuoco La dinamica è al vaglio dei Carabinieri della stazione di Magenta, che stanno eseguendo i rilievi.

🚑 Emergenza sulla SP128: La centrale operativa del 112 ha inviato due elicotteri e cinque mezzi sanitari

Sono intervenuti un ‘Eliambulanza da Milano Bresso e una da Como, un’ Autoinfermieristica dell’ AAT Milano e un’ Automedica dell’ AAT Varese e poi 2 Ambulanze della Croce Azzurra di Buscate e una della Croce Croce Bianca Magenta. I quattro bambini, come previsto dai protocolli pediatrici, sono stati gestiti in codice giallo, pur non essendo in pericolo di vita. Dopo la valutaIone sul posto alcuni dei feriti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza; altri 3 all’ospedale di Niguarda e gli altri allospede Papa Giovanni di Bergamo. Sono tutti ospedali in cui operano i Trauma team.

🚔 Carabinieri di Magenta sul posto: rilievi ancora in corso

La SP128 è rimasta bloccata per tutta la durata dei soccorsi. Alle 21 il ponte rimane inaccessibile ad altri veicoli mentre si stanno ancora effettuando le operazioni di pulizia della strada. carabinieri stanno lavorando per ricostruire esattamente l’origine della collisione. L’ipotesi più probabile è l’invasione opposta di corsia, ma per ora non c’è conferma. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza entrambi i veicoli,

🚒 Operazione congiunta sotto pressione: ponte chiuso

Fortunatamente nei pressi del ponte ci sono molti terreni che in questa stagione possono essere utilizzati per l’atterraggio degli elicotteri i feriti sono stati evacuati in ambulanza dal luogo dell incidente e portati. Agli elicotteri che si trovavano appena poco sotto il ponte. Non sono ancora note le generalità del 79enne morto in questa tragedia e nemmeno quelle della famiglia coinvolta. Attendiamo aggiornamenti.