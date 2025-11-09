Milano, tra CityLife, Navigli e centro, maxi operazione antirapina nella notte: 537 persone nella rete

Letture: 1.967

Nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, operazione antirapina su larga scala, concentrata nelle zone di CityLife, Darsena, Navigli e nel cuore del centro. Una presenza massiccia, visibile e programmata ai massimi livelli per dei controlli straordinari: il servizio è stato deciso in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disposto con ordinanza del Questore Bruno Megale.

👮‍♂️ Una notte di controlli serrati: 537 persone identificate

L’obiettivo della Polizia di Stato era chiaro: intercettare i gruppi di giovani che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di rapine, scippi e aggressioni improvvise, spesso in branco e senza una logica apparente.

In poche ore, gli agenti hanno controllato 537 persone: tra loro 178 sono risultate con precedenti di polizia. Fermati anche 49 veicoli, e sono state date delle sanzioni elevate. Cinque persone sono state portate in Questura per accertamenti approfonditi, compresi quelli dell’Ufficio Immigrazione.

👮‍♂️ Documenti falsi, droga alla guida e 3 ordini di allontanamento dalla città

Gli agenti hanno denunciato un uomo trovato con documenti falsi e un altro è stato sorpreso alla guida di un’auto sotto l’effetto di stupefacenti. La Questura ha inoltre emesso tre ordini di allontanamento dalle zone rosse, misura applicata per arginare le presenze più problematiche e i gruppi che gravitano stabilmente nelle aree della movida.

👮‍♂️ In campo tutti i reparti: un dispositivo come nelle grandi operazioni

La notte ha visto impegnati:

– Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

– Commissariati Centro, Garibaldi Venezia, Greco Turro, Porta Genova, Porta Ticinese e Sempione

– Squadra Mobile

– Reparto Mobile

– Polizia Scientifica

– Reparto Prevenzione Crimine Lombardia

– Polizia Locale, per i profili di competenza cioè la viabilità, le sanzioni amministrative, e i reati contro il codice della strada e la sicurezza urbana.

Un dispositivo complesso, coordinato e pensato per rispondere alla nuova geografia della microcriminalità che a Milano cambia rapidamente, soprattutto nei weekend.

👮‍♂️ Obiettivo Olimpiadi Milano Cortina 2026: ripulire Milano dai “maranza”

L’operazione rientra in un piano più ampio messo in campo dalla Questura: ridurre l’impatto dei gruppi di giovanissimi violenti, le cosiddette “maranza”, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina del 2026, quando Milano sarà vetrina mondiale. L’obiettivo è avere una città più sicura e più controllata nei luoghi simbolo: CityLife, Navigli, Darsena, Porta Nuova, stazioni e zone di aggregazione serale.

Ma questo nuovo assetto , che mostra già i primi riscontri, potrebbe spingere parte della delinquenza minore a spostarsi verso i piccoli comuni dell’Alto Milanese, soprattutto lungo le linee ferroviarie, più difficili da presidiare in modo costante. Una conseguenza indiretta dei grandi eventi, che richiederà coordinamento serrato anche con le compagnie dei carabinieri della cintura.

👮‍♂️ Operazione conclusa all’alba: la città torna alla normalità

L’intervento si è concluso alle prime ore del mattino. Il bilancio non conta arresti clamorosi, ma uno scopo chiaro: mostrare una presenza forte, visibile, continua. Un messaggio per i gruppi che si muovono in città e un segnale alla popolazione milanese, soprattutto nelle zone dove la criminalità giovanile ha inciso di più.