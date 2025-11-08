Rapina Milano. Spintoni, fuga e colluttazione in via Ferrero: carabinieri arrestano un 24enne

Letture: 3.153

Una rapina violenta, in via Ferrero, a Milano, quartiere Barona, si è conclusa con l’arresto di un marocchino 24enne fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile, con il supporto dei militari della Stazione Barona. ieri sera, il giovane aveva appena aggredito la titolare di un negozio di elettronica per poi tentare la fuga tra le auto in sosta.

👮‍♂️ “Cliente” per finta: poi scatta l’aggressione nel negozio di elettronica

L’uomo è entrato nel negozio simulando un normale acquisto, ma pochi minuti dopo ha afferrato alcuni articoli e ha cercato di scappare. La titolare, una donna cinese, ha provato a fermarlo, ma è stata colpita con violenza. Ha riportato ecchimosi ed escoriazioni al volto, poi valutate con il codice verde al triage del pronto soccorso del San Carlo.

🚓 Fuga tra le auto parcheggiate: i carabinieri lo incastrano in pochi metri

Subito dopo il colpo, il 24enne ha tentato di dileguarsi nascondendosi tra le auto parcheggiate lungo la via. I carabinieri, arrivati in pochi minuti, lo hanno rintracciato e bloccato mentre cercava un varco per fuggire. Durante l’arresto ha opposto una forte resistenza, costringendo i militari a immobilizzarlo.

💼 Refurtiva recuperata e 24enne in camere di sicurezza: ora decide il magistrato

La refurtiva sottratta al negozio è stata recuperata e restituita. Il giovane, dopo l’arresto, è stato portato nelle camere di sicurezza dei carabinieri. Resterà lì a disposizione dell’Autorità giudiziaria, fino al processo per direttissima. Sono in corso accertamenti per verificare eventuali altri episodi simili commessi nella zona.