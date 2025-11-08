Suzzara, Mantova. Bimba di 15 mesi ustionata dal brodo: eliambulanza atterra sul campo sportivo

Letture: 1.783

Una sera qualunque, in una cucina normale, ha rischiato di essere il tetro di una tragedia.. Alle 19.00 di ieri, in viale Gramsci a Suzzara, un attimo di distrazione ha trasformato la routine quotidiana in un momento di terrore. Una bambina di 15 mesi, muovendosi vicino ai fornelli, ha urtato un pentolino di brodo che la mamma stava preparando. Il contenuto caldo le è caduto addosso, ustionandole la spalla.

🚑 Un gesto inconsulto, poi le urla e la corsa dei soccorsi

La madre ha reagito subito, spegnendo il fuoco e prendendo in braccio la piccola, mentre il padre ha chiamato il 112. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 che, viste le ustioni, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza, nonostante la bambina fosse vigile e non in pericolo immediato. La piccola, nata a Mantova e figlia di una coppia di lavoratori indiani residenti a Suzzara, è stata trasportata in codice verde all’ospedale di Mantova, dove è stata affidata alle cure dei medici.

🚁 Un campo da calcio aperto al buio per far atterrare l’elicottero

Essendo ormai buio, per garantire l’atterraggio in sicurezza dell’eliambulanza, è stato aperto e illuminato a giorno il campo da calcio, operazione resa possibile dal lavoro congiunto dei carabinieri di Suzzara e della polizia locale. In pochi minuti l’area sportiva, solitamente silenziosa a quell’ora, è diventata un punto nevralgico dei soccorsi. La bimba è stata portata in ambulanza fino all’elicottero e poiinsieme alla mamma e ai medici è stata portata in ospedale.

👮‍♂️ Carabinieri e Polizia Locale sul posto: nessuna responsabilità terza

I carabinieri hanno raccolto le prime informazioni direttamente in casa, confermando che si è trattato di un incidente domestico senza profili di responsabilità. La cucina era in ordine, con i cassetti e gli sportelli insicurezza, i fornelli accesi solo per la preparazione della cena, e la dinamica è risultata compatibile con quanto raccontato dai genitori.

💛 Una paura grande in un gesto minuscolo

Basta un movimento improvviso, un braccino curioso che si allunga verso l’alto per prendere un pentolino lasciato troppo in avanti, o per farsi prendere in braccio dalla mamma occupata a preparare la cena. Per un attimo la famiglia ha temuto il peggio, ma la bambina è arrivata in ospedale cosciente e protetta dalle cure più adeguate. E’ stata vittima dell’imponderabile, di una delle molte insidie della quotidianità domestica con un bimbo piccolo, ma per fortuna questa volta è andata bene.