antonio pagani,incidente,inveruno. Incidente Inveruno. Antonio Pagani, 30 anni, è morto in ospedale - 06/11/2025
Incidente Inveruno. Antonio Pagani, 30 anni, è morto in ospedale

Redazione CNNZ
Letture: 3.428


Antonio Pagani, 30 anni, ha perso la vita ieri in ospedale dopo il grave incidente avvenuto a Inveruno nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 17.37, lungo la SP34, nel tratto di strada compreso tra la rotonda del Zazzera e quella che incrocia la strada provinciale per Legnano. Un furgoncino e una moto si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. Alla guida della moto c’era un 30enne, residente a Cuggiono, soccorso in condizioni critiche e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate.

🚔 I soccorsi

Dopo la chiamata alla centrale operativa del 112, in pochi minuti sono intervenuti le radiomobili dei carabinieri della compagnia di Legnano,  un automedica della ATT di Varese e un’ambulanza nella Croce Azzurra di Buscate. Mentre i soccorritori, con l’aiuto dei vigili del fuoco, si occupavano del motociclista ferito, che era in condizioni molto gravi e senza conoscenza, le forze dell dell’ordine si sono occupate di controllare e deviare il traffico, garantendo la sicurezza dei soccorsi.  L’impatto è avvenuto in un tratto molto trafficato della provinciale, già noto per incidenti simili.

🚒 I soccorsi: vigili del fuoco e sanitari in azione

I soccorritori hanno stabilizzato il giovane motociclista e lo hanno trasportato immediatamente al pronto soccorso di Legnano. Il medico era a bordo dell’ambulanza.
Purtroppo però nonostante gli sforzi durati diverse ore il 30enne non ce l’ha fatta: è deceduto durante la notte.

🚔 Indagini in corso

I carabinieri hanno verificato la posizione del furgoncino coinvolto, le condizioni del conducente e la dinamica dell’impatto, ma nulla è trapelato fino al momento in cui scriviamo. Seguono aggiornamenti nel caso di novità

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

