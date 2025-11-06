Incidente Inveruno. Antonio Pagani, 30 anni, è morto in ospedale

Letture: 3.428



Antonio Pagani, 30 anni, ha perso la vita ieri in ospedale dopo il grave incidente avvenuto a Inveruno nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 17.37, lungo la SP34, nel tratto di strada compreso tra la rotonda del Zazzera e quella che incrocia la strada provinciale per Legnano. Un furgoncino e una moto si sono scontrati in circostanze ancora da chiarire. Alla guida della moto c’era un 30enne, residente a Cuggiono, soccorso in condizioni critiche e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, dove è morto nella notte a causa delle gravi ferite riportate.

🚔 I soccorsi

Dopo la chiamata alla centrale operativa del 112, in pochi minuti sono intervenuti le radiomobili dei carabinieri della compagnia di Legnano, un automedica della ATT di Varese e un’ambulanza nella Croce Azzurra di Buscate. Mentre i soccorritori, con l’aiuto dei vigili del fuoco, si occupavano del motociclista ferito, che era in condizioni molto gravi e senza conoscenza, le forze dell dell’ordine si sono occupate di controllare e deviare il traffico, garantendo la sicurezza dei soccorsi. L’impatto è avvenuto in un tratto molto trafficato della provinciale, già noto per incidenti simili.

🚒 I soccorsi: vigili del fuoco e sanitari in azione

I soccorritori hanno stabilizzato il giovane motociclista e lo hanno trasportato immediatamente al pronto soccorso di Legnano. Il medico era a bordo dell’ambulanza.

Purtroppo però nonostante gli sforzi durati diverse ore il 30enne non ce l’ha fatta: è deceduto durante la notte.

🚔 Indagini in corso

I carabinieri hanno verificato la posizione del furgoncino coinvolto, le condizioni del conducente e la dinamica dell’impatto, ma nulla è trapelato fino al momento in cui scriviamo. Seguono aggiornamenti nel caso di novità