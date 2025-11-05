Bollate, operazione “Square”: 12 arresti e 14 indagati dei carabinieri di Rho

Letture: 3.520

L’imponente operazione Square dei carabinieri del Gruppo di Rho, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha smantellato un’articolata organizzazione criminale dedita al traffico e allo spaccio di cocaina nel Nord Milano. All’alba di lunedì 3 novembre 2025, i militari hanno eseguito 12 arresti nell’ambito dell’operazione “Square”, colpendo il cuore di un gruppo radicato tra Bollate, Garbagnate, Novate, Baranzate, Arese, Senago, Paderno Dugnano, Cantù e Caronno Pertusella.

🚔 Bad e i suoi “Quadrati”. Il marchio della cocaina

L’indagine, durata sei mesi, ha ricostruito nel dettaglio la struttura del sodalizio criminale. Al vertice c’era un 35enne, ufficialmente imprenditore edile, noto negli ambienti come “Bad”, che gestiva l’approvvigionamento della cocaina e ne controllava la distribuzione attraverso una fitta rete di intermediari e di pusher. L’organizzazione aveva una gerarchia precisa: figure di coordinamento, spacciatori di zona e depositi di stoccaggio, in cui la droga veniva confezionata e suddivisa per la vendita al dettaglio. Le “piazze di spaccio” erano suddivise in “quadrati”, da cui il nome dell’operazione. Ogni pusher aveva un numero di cellulare salvato dai clienti in rubrica come “Quadrato”, e le dosi – confezionate in cellophane termosaldato trasparente – avevano forma quadrata, marchio distintivo del gruppo.

💰 Consegna “a domicilio”. La cocaina nel cartone della pizza

La cocaina veniva consegnata ovunque: nei parcheggi, nei giardinetti pubblici, fuori dai supermercati o direttamente “a casa”. In alcuni casi i “pacchetti” di droga venivano passati dalle finestre o occultati nei cartoni della pizza per le consegne a domicilio, un sistema che permetteva di non destare sospetti e rifornire rapidamente i cavallini. Durante l’esecuzione dei provvedimenti cautelari, i carabinieri hanno sequestrato a casa del capo dell’organizzazione una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, 260 grammi di cocaina, 14.240 euro in contanti e attrezzature per il confezionamento.

🚨 Blitz, perquisizioni e un arsenale in casali arresti e le perquisizioni

L’operazione ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari (3 in carcere e 8 ai domiciliari), mentre 14 persone sono state denunciate a piede libero. Contemporaneamente, i carabinieri hanno eseguito 27 perquisizioni domiciliari che hanno portato ad altri due arresti in flagranza per detenzione di cocaina e possesso di arma clandestina. Nel corso delle stesse attività è stato arrestato anche un italiano di 22 anni, trovato con 220 dosi di cocaina e 235 euro in contanti. Il suo fermo si aggiunge ai sei arresti in flagranza e alle due denunce già effettuate durante i mesi di indagine, con il sequestro complessivo di 328 dosi di cocaina e 1.820 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

🚔 I carabinieri di Rho e l’operazione che chiude il “cerchio”

Le indagini, condotte con metodi tradizionali – pedinamenti, osservazioni e controlli dei documenti – e strumenti tecnici come intercettazioni e telecamere nascoste, hanno permesso di documentare con precisione i ruoli e le modalità operative dell’associazione, che gestiva la vendita di droga in modo capillare su tutta la cintura nord di Milano.