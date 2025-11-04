Milano, furti in metro. La polizia arresta un cileno

Letture: 3.805

Domenica 2 novembre nella stazione della metropolitana di San Babila, linea rossa, a Milano, gli agenti della 6ª sezione della Squadra Mobile hanno arrestato in flagranza un 33enne cileno per tentato furto aggravato in concorso. L’operazione rientra nel servizio di prevenzione predisposto dalla Questura di Milano per contrastare i reati predatori nelle stazioni più frequentate del centro che attualmente sono sempre presidiate dalle forze dell’ordine, sia in divisa sia in borghese.

👮‍♂️ L’intervento in metropolitana

I poliziotti che erano nella stazione MM1 di San Babila, hanno notato due uomini che si scambiavano cenni di intesa mentre osservavano con insistenza i passeggeri, concentrandosi su tasche e borse. Approfittando dell’affollamento del convoglio, i due si sono spostati lungo i vagoni, tastando giacche e cappotti per individuare eventuali oggetti di valore. Tra le fermate di San Babila e Duomo, mentre uno dei due faceva da palo, il 33enne è riuscito a sfilare dalla tasca di un passeggero uno smartphone, che ha poi gettato in un cestino appena sceso dal treno. Il gesto non è però sfuggito ai poliziotti, che hanno subito recuperato il telefono e seguito i due uomini.

🚨 Il furto e l’arresto

Nel tratto successivo, tra Duomo e Cordusio, il borseggiatore ha tentato un secondo colpo: con la complicità del palo, ha aperto lo zaino di una 50enne colombiana, riuscendo a sottrarle il portafoglio. La vittima si è accorta subito del furto, è scesa dal convoglio e, urlando, ha attirato l’attenzione degli agenti che hanno bloccato il 33enne. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato in Questura. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla proprietaria. Sono in corso accertamenti per identificare il complice, riuscito a dileguarsi tra la folla della metropolitana.