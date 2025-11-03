Ostiglia, Mantova. Incendio in casa. Un salvataggio eroico

Letture: 0

Alle prime ore del mattino, verso le 5.30, in via Bertioli a Ostiglia un incendio ha devastato l’abitazione di una donna di 85 anni che vive da sola. Le fiamme si sono propagate rapidamente, intrappolandola all’interno. Sul posto sono intervenute le ambulanze, i vigili del fuoco di Suzzara, Castelmassa e Mantova, insieme a una pattuglia dei carabinieri di Borgo Mantovano. Erano vicini e sono arrivati per primi.

🚔 Il maresciallo entra tra le fiamme per salvarla

Appena giunti sul posto, i due carabinieri hanno capito che la situazione era gravissima. Il maresciallo capo ha sfondato la porta del primo piano da cui proveniva il fumo e si è trovato di fronte all’anziana, terrorizzata e già circondata dal fumo. L’ha avvolta in una coperta e l’ha portata sul terrazzo esterno, unico punto ancora respirabile, in attesa dei rinforzi. Mentre il maresciallo tentava di proteggerla dalle esalazioni, il collega restato all’esterno coordinava i soccorsi con la centrale operativa. Le fiamme, però, avanzavano velocemente e la via di fuga era ormai preclusa.

🚒 L’arrivo dei vigili del fuoco e il salvataggio con l’autoscala

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Suzzara e Castelmassa, ma per mettere in salvo i dueera necessaria l’autoscala da Mantova. Solo con il suo arrivo i soccorritori sono riusciti a trarre in salvo sia la donna sia il maresciallo, entrambi stremati. L’anziana è stata caricata sul cestello e calata a terra sotto lo sguardo attento del carabiniere che non l’ha mai lasciata sola.

Una volta a terra, la donna è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale di Pieve di Coriano: oltre all’intossicazione da fumo, ha accusato dolori per problemi cardiaci preesistenti. Anche il maresciallo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, Ha anche lui inalato i fumi durante il salvataggio.

Le cause dell’incendio e i danni all’abitazione

Secondo i rilievi, il rogo sarebbe partito dalla cucina: un lumino lasciato acceso su una credenza avrebbe incendiato una ciabatta elettrica, generando un corto circuito e propagando le fiamme. I vigili del fuoco hanno dichiarato l’abitazione inagibile per i danni subiti. La vicenda si è conclusa senza vittime solo grazie al coraggio e all’alto senso del dovere del maresciallo di Borgo Mantovano, che non ha esitato a rischiare la vita pur di salvare quella dell’anziana. Una storia da non dimenticare