Rescaldina, l’Andada delle strie a Villa Rusconi

Nel cuore del Parco di Villa Rusconi a Rescaldina, la notte di Halloween si accenderà di storie antiche e atmosfere magiche. Giovedì 31 ottobre 2025, alle ore 21, andrà in scena “Andada delle Strie”, una rappresentazione di teatro itinerante diretta da Paolo Raimondi e promossa da Alleanza Casa Rescalda con il patrocinio del Comune. Lo spettacolo invita il pubblico a un viaggio nel tempo, tra mito e memoria, per riscoprire le origini perdute della figura femminile più fraintesa della storia del medioevo: la strega.

Si tratta anche di riscoprire e valorizzare il concetto del femminino sacro, così centrale nella cultura celtico-lombarda, dove la donna non solo era rispettata e libera, ma era considerata sacra nella sua capacità di essere madre, guida spirituale e custode del sapere.

Le streghe prima delle streghe

Andada delle strie Rescaldina

“Andada delle Strie” non è una commedia nel senso tradizionale, ma una narrazione collettiva che si snoda lungo i sentieri del parco, dove il pubblico diventa parte della scena. La rappresentazione racconta come, nei secoli, le antiche donne della sapienza — guaritrici, levatrici e sacerdotesse della spiritualità celta — siano state trasformate in simboli negativi, di paura e malvagità. Un passaggio drammatico, nato dal sospetto e dall’ignoranza, che cancellò il valore originario di quelle figure femminili che, per le comunità, erano punti di riferimento spirituale e curativo, stravolgendo il loro ruolo originario di guide spirituali e di curatrici della comunità, relegamùndole al ruolo di reiette.

💬 “Parlar di streghe è sempre pericoloso…”

Il sottotitolo dello spettacolo, tratto da un antico detto popolare, è un monito e una chiave di lettura: “Parlar di streghe è sempre pericoloso, poiché pria che tali le si facesse, queste donne eran sacre sacerdotesse”. Una frase che racchiude la filosofia dell’intero progetto: restituire dignità a quelle donne prima venerate e poi perseguitate.

📍 L’ Appuntamento

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si terrà giovedì 31 ottobre 2025 alle ore 21 nel Parco di Villa Rusconi a Rescaldina (MI). Un’occasione unica per vivere un’esperienza culturale immersiva e suggestiva, tra teatro, storia e natura, nella notte più misteriosa dell’anno. A sottiloneare l’apsetto comunitarioci saranno le caldarroste, il vin brulè, qualche dolce e del the caldo.

🎭 Un teatro popolare, nella lingua della gente

La messa in scena utilizza un linguaggio semplice e immediato, costruito su una lingua lombarda “materna”, di tradizione medievale, popolare e comprensibile a tutti. È una scelta che unisce e rende autentico il racconto, restituendo quella voce popolare che apparteneva alle tradizioni orali del Nord Italia. Non si tratta quindi di un dialetto locale e filologico, ma di una lingua che sa farsi casa, capace di evocare radici e memorie comuni.

🌙 Un viaggio nella memoria collettiva

Attraverso il teatro di strada, “Andada delle Strie” rievoca un passato in cui la conoscenza delle erbe e dei cicli naturali era sacra, e le donne che la custodivano erano rispettate come intermediari tra l’uomo e il divino. Lo spettacolo invita a riflettere su come la paura e la repressione abbiano distorto quel sapere, trasformando la sapienza in eresia e la spiritualità in superstizione.

Il Femminino Sacro e il ruolo delle donne nella spiritualità celta

Sotto la lente di Raimondi, lo spettacolo sottolinea come, nei tempi antichi, i Celti non fossero una società patriarcale, ma una cultura in cui la donna aveva diritti, doveri e una libertà pari a quella degli uomini. La maternità era vista come una prerogativa spirituale che rendeva le donne figure sacre. Il pantheon celtico era pieno di dee madri, come Brigit o Eilish, simboli e tramiti di fertilità e della ciclicità della natura. UN fatto che si era rovesciato con l’arrivo del medioevo.

🌿 Il Legame con Halloween e il Tempo di Samhain

L’evento si ricollega anche alla tradizione di Samhain, l’antica festività della spiritualità celta che segnava il momento in cui il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti diventava sottile. Un tempo per nulla pauroso o mostruoso, in cui gli antenati tornano a camminare tra i loro discendenti, e si mostrano per riportarli sulla retta via, o per portare loro conforto, dando la certezza della continuità della vita oltre la morte. Un momento governato dalle donne durante le loro processioni rituali. In questo contesto, lo spettacolo mette in scena la fine di quel mondo perduto, dove le donne erano guaritrici, guerriere, druidesse e dove le comunità, i clan, erano famiglia.