Settimo Milanese. Incendio al Villaggio Cavour: 50 pompieri contro il rogo del magazzino alimentare

Le fiamme in via Keplero, nel Villaggio Cavour a Settimo Milanese, non sono ancora del tutto spente. L’incendio è scoppiato ieri intorno alle 21 all’interno del grande capannone della Mirva, azienda che si occupa di stoccaggio di prodotti alimentari. Il fuoco ha interessato almeno 2.000 metri quadrati di struttura. Per tutta la notte una cinquantina di vigili del fuoco del Comando provinciale di via Messina, tra personale permanente e volontari, hanno lavorato per contenere e domare il rogo che ha illuminato il quartiere. La colonna di fumo era visibile da diversi chilometri.

Al momento sette squadre sono ancora impegnate nelle operazioni di spegnimento degli ultimi focolai e nel successivo smassamento del materiale bruciato. Un lavoro delicato che richiede ore, per eliminare eventuali nuovi punti di combustione e mettere in sicurezza l’intera area produttiva. Non risultano criticità strutturali su edifici vicini.

🚒 Soccorso e assistenza sanitaria

Sin da ieri sera sul posto sono arrivati anche i mezzi del soccorso sanitario. La chiamata al 112 è arrivata alle 21:10 e la centrale operativa del 118 ha inviato 3 ambulanze di Ata Soccorso di Milano, 1 della Croce verde di Baggio e 1 di Padana Emergenza di Milano per dare supporto ai vigili del fuoco e alle possibili vittime dell’incendio. Secondo quanto emerge dalle prime informazioni sanitarie, due persone sarebbero state portate in ospedale. Non risultano però notizie di persone in gravi condizioni. Una delel ambulanze di Ata Soccorso è ancora sul posto per garantire l’immediato soccorso ai Vigili del fuoco che dovessero averne bisogno.

⛑️ Nucleo NBCR dei vigili del fuoco in azione

La natura dell’incendio è ancora da chiarire. Per il momento non è stata confermata nessuna ipotesi ufficiale. Sul posto c’è anche il Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei vigili del fuoco, che sta valutando la gestione dei materiali incendiati e l’eventuale presenza di sostanze pericolose. Una misura di sicurezza prevista in incendi industriali di grandi dimensioni, soprattutto quando si tratta di depositi. L’area circostante è sorvegliata per evitare l’avvicinamento di curiosi che potrebbero ostacolare il lavoro delle squadre oppure respirare fumi residui. Non risultano evacuazioni di abitazioni vicine all’impianto.