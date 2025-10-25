Binasco, 66enne destinatario di divieto di avvicinamento alla moglie
A Binasco è toccato ad un 66enne italiano. Il giudice gliha ordinato di non avvicinare la moglie, una 49enne italiana, in nessun modo, tramite un provvedimento di divieto. La misura è stata adottata per prevenire ulteriori episodi di conflitto all’interno della coppia. C’erano continue liti con diversi interventi delle forze dell’ordine.
Provvedimento cautelare
Il documento notificato impone all’uomo di non avvicinarsi alla donna. Al momento non sono diffusi altri particolari su interventi pregressi o denunce correlate. Le informazioni confermate riguardano solo il provvedimento eseguito dai carabinieri.