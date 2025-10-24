News Zoom

Carte di credito. foto di repertorio
MantovaCronaca LombardiaPorto Mantovano

Porto mantovano. 10 anni fa usava le carte di credito altrui. Ora la sconta

Redazione CNNZ
Pomeriggio di controlli e arresti a Porto Mantovano, dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 59enne residente in paese, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova. L’uomo deve scontare un anno di reclusione per un reato commesso dieci anni fa, nel 2015, quando si era reso responsabile di indebito utilizzo di carte di pagamento.

🚔 Arrestato e posto ai domiciliari

Dopo la notifica del provvedimento, i carabinieri hanno accompagnato il 59enne nella sua abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare. L’operazione si inserisce nell’attività quotidiana di controllo del territorio e di esecuzione dei provvedimenti giudiziari pendenti, svolta dai militari della compagnia di Mantova.

Redazione CNNZ

