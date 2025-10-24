Porto mantovano. 10 anni fa usava le carte di credito altrui. Ora la sconta

Pomeriggio di controlli e arresti a Porto Mantovano , dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 59enne residente in paese , in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Mantova . L’uomo deve scontare un anno di reclusione per un reato commesso dieci anni fa, nel 2015 , quando si era reso responsabile di indebito utilizzo di carte di pagamento .

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.