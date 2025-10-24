Milano, Via Fara, Stazione Centrale. Turista scippato del Rolex da 125mila euro. 2 arresti grazie allo smartphone

Letture: 2.453

Lo scorso 16 ottobre i carabinieri del Comando provinciale di Milano hanno fermato due uomini sospettati di essere responsabili della rapina di un orologio di lusso da 125mila euro, avvenuta il 4 settembre in via Fara, nel cuore del capoluogo lombardo. Il provvedimento è arrivato dopo un’attività investigativa mirata a contrastare le aggressioni e i furti di orologi di alto valore nel centro cittadino.

Inserzioni

🚔 Fermati due uomini per la rapina in centro

Gli indagati sono un algerino 20enne e un belga 31enne. Entrambi sono stati raggiunti da un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero aggredito un turista americano di 74 anni, portandogli via con violenza il prezioso orologio che indossava. La vittima, in vacanza a Milano, era stata colpita e derubata in pochi secondi davanti ai passanti. I due, dopo il colpo, si erano dati alla fuga a piedi tra le vie del centro.

Inserzioni

🚔 Il dettaglio che ha incastrato i sospettati

A permettere ai militari del Nucleo Investigativo di Milano di risalire ai due presunti rapinatori è stato un errore commesso durante la fuga: uno di loro, braccato da alcuni cittadini che avevano inseguito tentando di fermarlo, ha perso alcuni oggetti personali, tra cui il proprio smartphone. Il telefono, recuperato e sequestrato dai carabinieri, si è rivelato decisivo per ricostruire i movimenti e i contatti dei sospettati.

Inserzioni

Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione del fermo e all’avvio delle procedure giudiziarie. Le indagini proseguono per chiarire se i due possano essere coinvolti anche in altri episodi analoghi registrati nelle zone centrali di Milano. Non sarà difficile, avendo lo smartphone e potendone geolocalizzare i movimenti. Del rolex, invece, per ora si sono perse le tracce.