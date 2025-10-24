Corbetta. Divieto di avvicinamento per un 44enne marocchino
Tra le notizie che sono state diffuse oggi sui provvedimenti emessi contro una serie di uomini che hanno usavano violenza alle compagne , c’è anche un caso di Corbetta. Qui i carabinieri hanno notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare a un 44enne marocchino.
Il provvedimento cautelare è arrivato dopo diverse e ripetute segnalazioni di liti con la convivente, una donna italiana di 52 anni. La misura prevede anche il divieto di avvicinamento alla donna. Generalmente in questi casi, i carabinieri si presentano a casa e restano fino a che l’allontanato non prende le sue cose, fa le valige, e non esce e si allontana dalla casa.
Misure a tutela della convivente
Non ci sono altri dettagli pubblici sulle cause specifiche né sui tempi dell’intervento, ma la notifica rientra nella casistica delle misure applicate per prevenire escalation nelle situazioni di tensione domestica. Il provvedimento obbliga l’uomo a non avvicinarsi alla donna e agli ambienti da lei frequentati.