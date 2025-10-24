News Zoom

Si vis pacem, para bellum… Se vuoi la pace, tieniti pronto per la guerra

Corbetta,Carabinieri. Corbetta. Divieto di avvicinamento per un 44enne marocchino - 24/10/2025
CorbettaMilano città metropolitana

Corbetta. Divieto di avvicinamento per un 44enne marocchino

Redazione CNNZ
Letture: 2.345

Tra le notizie che sono state diffuse oggi sui provvedimenti emessi contro una serie di uomini che hanno usavano violenza alle compagne , c’è anche un caso di Corbetta. Qui i carabinieri hanno notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare a un 44enne marocchino.

Inserzioni

Il provvedimento cautelare è arrivato dopo diverse e ripetute segnalazioni di liti con la convivente, una donna italiana di 52 anni. La misura prevede anche il divieto di avvicinamento alla donna. Generalmente in questi casi, i carabinieri si presentano a casa e restano fino a che l’allontanato non prende le sue cose, fa le valige, e non esce e si allontana dalla casa.

Inserzioni

Misure a tutela della convivente

Non ci sono altri dettagli pubblici sulle cause specifiche né sui tempi dell’intervento, ma la notifica rientra nella casistica delle misure applicate per prevenire escalation nelle situazioni di tensione domestica. Il provvedimento obbliga l’uomo a non avvicinarsi alla donna e agli ambienti da lei frequentati.

Inserzioni
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire