Corbetta. Divieto di avvicinamento per un 44enne marocchino

Il provvedimento cautelare è arrivato dopo diverse e ripetute segnalazioni di liti con la convivente, una donna italiana di 52 anni. La misura prevede anche il divieto di avvicinamento alla donna. Generalmente in questi casi, i carabinieri si presentano a casa e restano fino a che l’allontanato non prende le sue cose, fa le valige, e non esce e si allontana dalla casa.

Tra le notizie che sono state diffuse oggi sui provvedimenti emessi contro una serie di uomini che hanno usavano violenza alle compagne , c’è anche un caso di Corbetta. Qui i carabinieri hanno notificato un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare a un 44enne marocchino.

Redazione CNNZ

