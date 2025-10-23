Suzzara, ruba la bici davanti alla scuola: le telecamere lo inchiodano

Letture: 0

Ha pensato di farla franca dopo aver rubato una bicicletta parcheggiata nei pressi della scuola media di Suzzara, ma le telecamere di sicurezza lo hanno tradito. Protagonista un 33enne residente a Suzzara, denunciato dai carabinieri per furto aggravato. A segnalare il fatto è stata la proprietaria della bici, una donna di 45 anni, che si è rivolta alla caserma per sporgere denuncia dopo essersi accorta del furto.

🚔 Identificato grazie alle immagini della videosorveglianza

I carabinieri di Suzzara, dopo aver raccolto la denuncia, hanno analizzato i filmati della rete di videosorveglianza cittadina. Le immagini hanno mostrato chiaramente il 33enne mentre asportava la bicicletta e si allontanava a piedi spingendola con sé. L’uomo è stato così identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, in ipotesi accusatoria, per furto aggravato.

🚔 Bici ancora uccel di bosco

Nonostante l’identificazione del responsabile, la bicicletta, del valore di circa 200 euro, non è stata ancora ritrovata. Le indagini dei carabinieri proseguono per cercare di rintracciare il velocipede, che potrebbe essere stato rivenduto o abbandonato dopo il furto.