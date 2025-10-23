Suzzara, ruba la bici davanti alla scuola: le telecamere lo inchiodano
Ha pensato di farla franca dopo aver rubato una bicicletta parcheggiata nei pressi della scuola media di Suzzara, ma le telecamere di sicurezza lo hanno tradito. Protagonista un 33enne residente a Suzzara, denunciato dai carabinieri per furto aggravato. A segnalare il fatto è stata la proprietaria della bici, una donna di 45 anni, che si è rivolta alla caserma per sporgere denuncia dopo essersi accorta del furto.
🚔 Identificato grazie alle immagini della videosorveglianza
I carabinieri di Suzzara, dopo aver raccolto la denuncia, hanno analizzato i filmati della rete di videosorveglianza cittadina. Le immagini hanno mostrato chiaramente il 33enne mentre asportava la bicicletta e si allontanava a piedi spingendola con sé. L’uomo è stato così identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria, in ipotesi accusatoria, per furto aggravato.
🚔 Bici ancora uccel di bosco
Nonostante l’identificazione del responsabile, la bicicletta, del valore di circa 200 euro, non è stata ancora ritrovata. Le indagini dei carabinieri proseguono per cercare di rintracciare il velocipede, che potrebbe essere stato rivenduto o abbandonato dopo il furto.