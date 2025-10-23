Busto Garolfo, incidente in via dei Tigli: 19enne trasportato al pronto soccorso di Legnano

Letture: 3.545

Questa mattina a Busto Garolfo, in provincia di Milano, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la rotonda di via dei Tigli. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:00. Il giovane, colpito in pieno, è finito sul cofano dell’auto, rompendo il parabrezza, ma fortunatamente senza battere la testa.

🚑 Soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Rescaldina con un’ambulanza in codice giallo e un’automedica per supporto. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ragazzo – vigile ma disorientato – è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per accertamenti.

🚓 Rilievi e forze dell’ordine

La polizia locale di Busto Garolfo e i carabinieri di Legnano hanno gestito la viabilità, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto al centro della rotonda mentre il giovane stava attraversando. Non risultano altri veicoli coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’ investimento del pedone