News Zoom

Si vis pacem, para bellum… Se vuoi la pace, tieniti pronto per la guerra

Busto Garolfo,incidente. Busto Garolfo, incidente in via dei Tigli: 19enne trasportato al pronto soccorso di Legnano - 23/10/2025
Busto GarolfoMilano città metropolitana

Busto Garolfo, incidente in via dei Tigli: 19enne trasportato al pronto soccorso di Legnano

Redazione CNNZ
Letture: 3.545

Questa mattina a Busto Garolfo, in provincia di Milano, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la rotonda di via dei Tigli. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:00. Il giovane, colpito in pieno, è finito sul cofano dell’auto, rompendo il parabrezza, ma fortunatamente senza battere la testa.

Inserzioni

🚑 Soccorsi immediati

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Rescaldina con un’ambulanza in codice giallo e un’automedica per supporto. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ragazzo – vigile ma disorientato – è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per accertamenti.

Inserzioni

🚓 Rilievi e forze dell’ordine

La polizia locale di Busto Garolfo e i carabinieri di Legnano hanno gestito la viabilità, hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. L’automobilista si è fermato a prestare soccorso. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto al centro della rotonda mentre il giovane stava attraversando. Non risultano altri veicoli coinvolti. Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’ investimento del pedone

Inserzioni

Tap gym scarica da goolge play

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire