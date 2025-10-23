Varese, Cassano Valcuvia, scambi su Facebook per la discarica: denunciati per abbandono di rifiuti

Letture: 2.455

Una segnalazione di un cittadino ha permesso ai Carabinieri Forestali di Cunardo di risalire ai responsabili di un abbandono di rifiuti lungo la statale SS394, nel territorio di Cassano Valcuvia. L’indagine, condotta nell’ambito dei controlli ambientali ordinari, ha portato all’identificazione di due uomini: un commerciante, titolare di un negozio ora dismesso, e un 25enne, contattato online per smaltire il materiale.

Rifiuti scaricati lungo la strada dopo un accordo su Facebook

Secondo quanto ricostruito, il negoziante avrebbe affidato al giovane tavole di legno, mobili, clip portaprezzi e altri materiali provenienti dal locale. Il ragazzo, privo di qualsiasi autorizzazione al trasporto o alla gestione dei rifiuti, li avrebbe poi abbandonati in più punti lungo la SS394, violando le norme sul corretto smaltimento. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria, in ipotesi accusatoria, per abbandono e gestione illecita di rifiuti.

Obbligo di bonifica e sanzione da 6.000 euro a testa

I Carabinieri Forestali hanno imposto ai due uomini prescrizioni asseverate, obbligandoli a rimuovere e smaltire correttamente i rifiuti. Oltre alla bonifica, ciascuno dovrà pagare una sanzione di circa 6.000 euro per l’estinzione del reato. Il comando forestale ricorda che solo le ditte iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono effettuare raccolta e trasporto rifiuti per conto terzi, rilasciando il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), documento obbligatorio che accompagna il materiale fino alla destinazione finale.