Bozzolo, Mantova. Ubriaco pesta la moglie davanti alla figlia e aggredisce i carabinieri

Letture: 2

Violenza domestica a Bozzolo, nel Mantovano. Intorno alle 22 del 22 ottobre, al Nue 112 è arrivata una chiamata che segnalava che una lite familiare stava degenerando. All’interno di un’abitazione, una donna indiana di 41 anni era stata aggredita dal marito, anche lui 41enne, davanti alla figlia di 14 anni. L’uomo, completamente ubriaco, ha colpito la moglie con un oggetto contundente, ferendola al volto e alla testa.

Inserzioni

🚔 Carabinieri aggrediti

I carabinieri sono arrivati in tempo; hanno salvato la donna e la figlia da ulteriori botte, ma il 41enne era ancora in preda all’alterazione, e si è scagliato contro di loro nel tentativo di colpirli. Solo dopo alcuni minuti furiosi i militari sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. La donna, ferita ma cosciente, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all’ospedale di Casalmaggiore, dove è tuttora ricoverata ma non in pericolo di vita.

Inserzioni

Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. In un primo momento è stato trattenuto nella camera di sicurezza del Comando dei carabinieri, ma ha continuato a dare di matto e ad essere violento anche in caserma quindi è stato trasferito alla Casa Circondariale di Mantova.