Milano, tentato omicidio in strada: donna 55enne ferita con machete

Letture: 2.637

Una donna di 55 anni è stata gravemente ferita questa mattina in via Giuseppina Grassini 5, nel quartiere Bruzzano di Milano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9.50, la chiamata al numero 112 è delle 09:52. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo al momento sconosciuto l’ha raggiunta e colpita con un machete, provocandole lesioni da taglio al volto, ad una gamba e ad un braccio, prima di fuggire a bordo di un motorino.

Inserzioni

🚑 I soccorsi

Dopo la chiamata al 112, sono arrivati sul posto un’automedica dell’ AAT e un’ ambulanza della Misericordia di Milano. La donna era ferita in modo gravissimo. È stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stata presa in cura a causa della gravità delle ferite dal team grandi traumi.

🚔 Indagini e ricerche

I Carabinieri della Compagnia di Milano, gli agenti della polizia di stato e quelli della polizia locale di Milano hanno avviato immediatamente le ricerche dell’aggressore. Sono in corso la raccolta delle testimonianze e le analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare con sicurezza l’uomo. Alcune notizie parlano infatti dell’ex marito. Saremmo quindi di fronte ad un tentato femminicidio