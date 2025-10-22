Rapina in metro a Milano: 34enne spagnolo aggredito e derubato del Rolex

Letture: 3.526

Un 34enne spagnolo è stato aggredito e derubato del suo Rolex da 8mila euro durante una rapina,a Milano, questa mattina, poco dopo le 6.30. Èsucxesso nella stazione della metropolitana di Loreto a Milano, linea rossa M1,sulla banchina in direzione Rho-Bisceglie. Secondo quanto ricostruito, il 34enne era appena uscito dal bar Bambù in piazza Loreto quando è stato notato da un gruppo di “maranza” che l’ha seguito fino ai binari.

💰 Aggredito sulla banchina della metro

La rapina è avvenuta sulla banchina dei treni: il giovane, accortosi di essere seguito, ha tentato di rifugiarsi all’interno della stazione, ma i rapinatori lo hanno raggiunto, circondato e aggredito, portandogli via l’orologio di lusso, un Rolex da valore di 8.000 euro. Dopo il colpo, il gruppo di maranza è fuggito rapidamente.

👮‍♂️ L’arrivo dei soccorsi

Anche se era mattino presto, e la metropolitana aveva appena aperto, le telecamere erano in funzione e i soccorsi , dopo la chiamata al 112, sono arrivati il più velocemente possibile. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Centro operativo ATM Metropolitana e gli agenti della Questura di Milano, allertati dal 112. Gli operatori ATM hanno tentato di bloccare i responsabili ma non sono riusciti a impedirne la fuga. La vittima, il 34enne, è stata soccorsa dai soccorritori della Croce Viola di Milano e trasportata in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli.

Le indagini sono ora nelle mani della polizia, che sta visionando le telecamere della stazione di Loreto e dei dintorni per identificare i membri del gruppo responsabile dell’aggressione.