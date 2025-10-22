News Zoom

Si vis pacem, para bellum… Se vuoi la pace, tieniti pronto per la guerra

luciana ronchi,bruzzano,Luigi Morcaldi. Bruzzano. Luciana Ronchi non ce l'ha fatta. Morta la donna aggredita a Bruzzano - 22/10/2025
Uncategorized

Bruzzano. Luciana Ronchi non ce l’ha fatta. Morta la donna aggredita a Bruzzano

Ilaria Maria Preti
Letture: 1.602

Luciana Ronchi è arrivata al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso, poco prima delle dieci del mattino. E’ l’ultima vittima di un femminicidio, a Milano, era in condizioni disperate e aveva perso molto sangue già in strada, in via Grassini, a Bruzzano. L’ex compagno, Luigi Morcaldi, 64 anni, l’aveva copita con 14 coltellate. Le ferite al collo e al viso, al torace e alle gambe, avevano compromesso le funzioni vitali e colpito punti vitali. E’ morta alle 20 dopo una delicatissimo operazione chirurgica, con i medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita.

Inserzioni

Quando l’ambulanza della Misericordia ha raggiunto l’ospedale, erano ancora in corso le manovre di rianimazione, effettuate durante tutto il tragitto, breve, verso l’ospedale di Niguarda. Per pochi istanti sono riusciti a farle riprendere battito cardiaco e respiro. Al suo arrivo, l’équipe del Trauma Center era già pronta. I medici la hanno subito portata in sala operatoria. L’intervento è cominciato quasi immediatamente, nel tentativo di contenere le emorragie interne e suturare le lesioni più profonde.

Inserzioni

Non è stato sprecato un minuto, ma non è stato comunque sufficiente. Nonostante l’impegno dei sanitari, le ferite avevano già provocato una grave perdita di sangue e danni irreversibili agli organi interni. Luciana Ronchi ha lottato per molte ore per sopravvivere. Ora si è in attesa de referto dell’autopsia che non potrà dire molto di più se non che è morta in seguito alle ferite inferte.

Inserzioni

Tap gym scarica da goolge play

Avatar photo

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire