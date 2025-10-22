News Zoom

Francesco lista,Caramelle a colazione,libro. “Caramelle a colazione”, il libro di Francesco Lista sulla sconfitta del cancro arriva a Busto Garolfo e Villa Cortese - 22/10/2025
“Caramelle a colazione”, il libro di Francesco Lista sulla sconfitta del cancro arriva a Busto Garolfo e Villa Cortese

Ilaria Maria Preti
Due serate per ascoltare una storia di rinascita, coraggio e gratitudine. Francesco Lista presenterà il suo libro “Caramelle a colazione – Il mio sorriso, la mia cura”, scritto insieme a Maura Giunta, in due incontri che toccheranno il cuore delle comunità di Busto Garolfo e Villa Cortese.

📚 Gli appuntamenti

Il primo appuntamento sarà martedì 4 novembre a Villa Cortese, nella sala consigliare di piazza Carroccio, alle 20.45, mentre il 19 novembre alle 21 Francesco giocherà in casa, nel paese dove vive e lavora. Il libro verrà infatti presentato nella Sala Civica di via Magenta 25 a Busto Garolfo, all’interno della rassegna culturale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune e con il supporto della Libreria editrice La Memoria del Mondo. 

Un libro nato da una domanda

“Tutto parte da una domanda: Perché proprio a me?”. Da qui prende forma la testimonianza di Francesco Lista, che ha affrontato e superato un cancro al cervello, scegliendo di raccontare la propria battaglia con sincerità e ironia. Nel libro, Francesco non parla solo della malattia, ma anche del valore della vita, del sorriso e della forza interiore che si può trovare anche nei momenti più bui.

Racconta che scrivere è stato un modo per condividere la speranza con chi sta ancora lottando. La profonda sensibilità e l’empatia di Francesco Lista, che esprime anche nel suo lavoro delicatissimo, (si occupa infatti di onoranze funebri proprio a Busto Garolfo), è dimostrata ancora una volta, quando si mette a fianco di chi vive l’ esperienza da cui lui è appena uscito. Una vita sospesa, la chiama, indicando come le cure e le attività della battaglia contro il cancro prendano il posto delle normali attività quotidiane, sospendendo la vita, cui con la guarigione bisogna tornare.

Solidarietà che continua

Il messaggio di “Caramelle a colazione” non si ferma alle parole. L’intero ricavato delle vendite del libro sarà devoluto al reparto di Ematologia dell’Ospedale San Gerardo di Pavia, come segno concreto di riconoscenza e di sostegno verso chi lo ha accompagnato nel percorso di guarigione. Il volume è disponibile anche su Amazon, per chi non potrà partecipare agli incontri ma vorrà comunque sostenere la causa.

Ilaria Maria Preti

Giornalista, metà Milanese e metà Mantovana. Ho iniziato giovanissima come cronista, critica gastronomica e politica. Per anni a Tvci, una delle prime televisioni private, appartengo alla storia della televisione quasi nella stessa linea temporale dei tirannosauri. Dal 2000 al 2019 speaker radiofonica di Radio Padania. Ora dirigo, scrivo e collaboro con diverse testate giornalistiche, coordino portali di informazione, sono una Web and Seo Specialist e una consulente di Sharing Economy. Il futuro è mio

