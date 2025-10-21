Poste Italiane assume portalettere in provincia di Milano: come candidarsi entro il 22 ottobre

Letture: 3.423

Poste Italiane apre nuove selezioni per portalettere anche in provincia di Milano. L’azienda è alla ricerca di personale da inserire con contratto a tempo determinato per il recapito di corrispondenza e pacchi nelle varie aree territoriali della provincia. I candidati scelti si occuperanno della consegna di lettere, buste, raccomandate e pacchi nei comuni assegnati, garantendo la capillarità del servizio postale sul territorio.

🚓 Come candidarsi

Le candidature devono essere inviate entro mercoledì 22 ottobre 2025 tramite il sito ufficiale posteitaliane.it, nella sezione Carriere > Posizioni Aperte. Durante la compilazione del modulo online è possibile selezionare l’area territoriale di preferenza, così da essere assegnati alla zona più vicina alla propria residenza.

💼 I requisiti richiesti

Per partecipare è necessario possedere un diploma di scuola superiore con voto minimo 70/100 , (per vecchio ordinamento: 42/60 ) oppure una laurea triennale o magistrale. È inoltre richiesta la patente di guida in corso di validità, indispensabile per condurre i mezzi aziendali utilizzati nella distribuzione. Non sono invece richieste esperienze lavorative pregresse nel settore, poiché Poste Italiane considera le competenze personali e le attitudini relazionali come un valore aggiunto.

🚒 Un’azienda radicata nel territorio

Il gruppo Poste Italiane, presente capillarmente in ogni provincia italiana, continua a rappresentare un punto di riferimento per i servizi di prossimità. L’attenzione all’innovazione digitale, alla sostenibilità e alla coesione sociale fanno parte della strategia aziendale, che punta a un modello di crescita inclusivo e moderno.

📩 Informazioni utili