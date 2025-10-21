Droga nel frigo e nel portaombrelli. Un arresto a Milano

Letture: 2.513

La Polizia ha arrestato due gironi fa a Milano un 50enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato dagli agenti della squadra investigativa del Commissariato Monforte Vittoria nel corso di un’operazione mirata contro lo spaccio in zona.

🚔 Droga ovunque: nel mobile, nel frigo e perfino nel portaombrelli

Durante la perquisizione in un appartamento di via Treviglio, i poliziotti hanno trovato dosi di cocaina e panetti di hashish nascosti sopra un mobile all’ingresso, insieme a un bilancino e materiale per il confezionamento. Altre dosi di droga sono state scoperte nel frigorifero del gazebo in giardino e in un portaombrelli. In totale, gli agenti hanno sequestrato 1,5 chili di hashish, 28 grammi di cocaina e 1.300 euro in contanti. L’uomo è stato accompagnato in Questura e poi arrestato. Le indagini proseguono per identificare anche altri componenti della sua rete di spaccio.