Marcallo con Casone. “L’eredità della vita”: la mostra che parla di clima e scelte quotidiane

Letture: 2.456

Dal 17 al 26 ottobre 2025, la Sala Polivalente San Marco di Marcallo con Casone, in via Roma angolo via San Marco, ospita la mostra “L’eredità della vita – Il clima è una scelta: salviamo il futuro”. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa fa parte del progetto nazionale “Cambio io, cambia il mondo”, promosso dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e dalla Fondazione Be The Hope, con il patrocinio del Comune di Marcallo con Casone. L’inaugurazione si è tenuta venerdì 17 ottobre dalle 17:30 alle 20:00, con la partecipazione di cittadini, scuole e associazioni locali. L’obiettivo è sensibilizzare sul cambiamento climatico, ma soprattutto far capire che il futuro dipende dalle scelte quotidiane di ognuno.

Inserzioni

♻️ Il clima è una scelta

La mostra propone un percorso attraverso 18 pannelli interattivi, immagini e testimonianze che raccontano le conseguenze delle attività umane sull’ambiente. Si parla di energia, alimentazione, consumi, economia circolare, biodiversità e comportamenti individuali. Ogni sezione invita a riflettere su quanto anche un piccolo gesto – come ridurre gli sprechi o scegliere mezzi sostenibili – possa influire concretamente sul pianeta. Accanto ai contenuti visivi, è disponibile anche la versione digitale, accessibile dal sito www.cambioiocambiailmondo.it, pensata per coinvolgere chi non può visitare la mostra di persona.

🏫 Orari di visita e aperture dedicate alle scuole

L’esposizione è aperta nei seguenti orari:

Sabato e domenica dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

Venerdì 24 ottobre, apertura pomeridiana dalle 15:30 alle 18:30

Dal 20 al 24 ottobre, la mostra accoglie anche le scuole su prenotazione nelle mattine, dalle 9:30 alle 12:30. Per informazioni o prenotazioni delle visite didattiche è attiva la mail marcalloconcasone@ereditadellavita.it.

🌍 Un messaggio che parte dal territorio

Marcallo con Casone entra così nel circuito nazionale della campagna “Cambio io, cambia il mondo”, che tocca decine di città italiane con lo stesso obiettivo: unire conoscenza, consapevolezza e azione locale per la tutela del pianeta. “Il clima è una scelta” non è solo il titolo dell’iniziativa, ma un invito concreto a guardare oltre i dati e le emergenze, per costruire – insieme – un futuro più responsabile e sostenibile.