Cesano Boscone. Sotto il divano… 33kg di hashsih

Ilaria Maria Preti
A Cesano Boscone, nella tarda mattinata di ieri, la Polizia ha arrestato un 35enne marocchino, accusandolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della 6ª Sezione della Squadra Mobile di Milano erano da giorni sulle tracce dell’uomo e lo hanno fermato all’uscita della sua abitazione in via dei Salici, dove sospettavano si trovasse un ingente quantitativo di droga.

🚔 33 sotto al divano

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato un borsone nascosto sotto il divano del soggiorno: all’interno c’erano circa 33 chili di hashish, confezionati in più involucri. In cucina, vicino alla cappa e dentro la cappa stessa, sono stati rinvenuti oltre 2 chili di cocaina e tre bilancini di precisione. In casa anche 3.000 euro in contanti, suddivisi in banconote, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e accompagnato negli uffici della Squadra Mobile di Milano. La droga è stata sequestrata, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la rete di distribuzione a cui il 35enne era collegato.

Ilaria Maria Preti

