Attraversano i binari per prendere il treno: travolti a Trecate. Muore un 22enne. 2 feriti

Letture: 2

Tragedia sui binari a Trecate: tre giovani feriti per l’investimento di treno: il bilancio è tremendo. Un 22enne di origini egiziane è morto e altri due ragazzi rimangono feriti. Il drammatico incidente ferroviario si è verificato nel tardo pomeriggio, verso le le 18:20, di lunedì 20 ottobre a Trecate, in provincia di Novara, lungo la linea ferroviaria che collega ila provincia di Torino a quella di Milano.

Inserzioni

Uno dei due feriti è grave, è stato ricoverato in codice rosso, ha molte fratture. L’altro sotto shock , con un possibile trauma cranico, ma non in pericolo di vita. Secondo una delle prime notizie giunte in redazione sarebbe stato colpito alla testa da qualcosa schizzato via dallo scontro, mentre si trovava seduto su una panchina accanto al binario: sotto shock, non riesce a parlare.

Secondo quanto ricostruito dalla Polfer, due ragazzi avrebbero tentato di raggiungere il treno S5 della linea Novara – Pioltello Limito, fermo in stazione e diretto verso Pioltello, senza utilizzare il sottopassaggio. Hanno attraversato i binari passando dietro ad un convoglio fermo proprio mentre sopraggiungeva, a forte velocità, e sulla linea vicina, il “regionale veloce” 2035 proveniente da Torino e diretto a Milano Centrale, che non effettua fermata a Trecate. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a uno dei giovani.

Inserzioni

👮‍♂️ Indagini in corso della Polfer

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria di Novara, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. I fatti sono sempre gli stessi. Non lo si ripetea mai abbastanza. Non si attraversano i binari dei treni, vanno usati i sottopassi. Probabilmente i due ragazzi erano convinti di poter attraversare senza problemi, e non hanno dato retta ai numerosi annunci che avertono dell’arrivo del treno.

La vittima è un 22enne egiziano residente a Trecate e lavoratore pendolare a Milano. Il ferito più grave, invece, è marocchino. Straniero anche il l terzo ragazzo ha riportato meno contusioni, ma avrà bisogno di assistenza psicologica.

Inserzioni

🚑 Soccorsi e circolazione ferroviaria interrotta

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 con ambulanze e automedica, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polfer. Il giovane in codice rosso è stato trasportato d’urgenza in ospedale, mentre per l’altro ragazzo è stato portato in ospedale in codice giallo, per il trauma cranico e lo shock

🚉 Disagi e pendolari bloccati

Il treno regionale 2035, che avrebbe dovuto raggiungere Milano alle 18:49, è rimasto fermo a lungo per consentire i rilievi e la rimozione del corpo. La circolazione ferroviaria tra Torino e Milano è interrotta per alcune ore, con ritardi importanti e la cancellazione di numerosi convogli.

Inserzioni

La sospensione della linea ha causato forti disagi alla stazione di Novara, dove molti passeggeri – in particolare studenti universitari e pendolari diretti verso l’Alto Milanese – si sono riversati alle biglietterie in cerca di alternative per rientrare a casa. La linea suburbana S5, è infatti una delle più utilizzate dai pendolari lombardi che ogni giorno si spostano tra Novara, Milano e Pioltello.